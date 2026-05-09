Sẽ hỗ trợ 500 triệu đồng cho người tài về Cần Thơ làm việc 09/05/2026 08:29

(PLO)- Sở Nội vụ TP Cần Thơ đang lấy ý kiến dự thảo về chính sách thu hút, trọng dụng người tài với mức hỗ trợ một lần cao nhất lên đến 500 triệu đồng.

Sở Nội vụ TP Cần Thơ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Theo dự thảo, nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng người tài trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập các cấp tại TP Cần Thơ. Chính sách này không áp dụng cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng gồm Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên khoa II, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú, chuyên khoa I và bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi trở lên. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ, công chức, viên chức cũng thuộc diện điều chỉnh.

Dự thảo quy định cụ thể điều kiện cho từng nhóm. Đáng chú ý, Giáo sư và Phó Giáo sư phải đang công tác ngoài hệ thống chính trị của thành phố, không quá 50 tuổi (nam) và 48 tuổi (nữ), cam kết phục vụ ít nhất 10 năm.

Nhóm trình độ sau đại học và bác sĩ có độ tuổi từ 30 đến 45, yêu cầu cam kết công tác ít nhất từ 5-8 năm. Riêng sinh viên xuất sắc phải dưới 30 tuổi và cam kết làm việc tối thiểu 5 năm.

Về mức hỗ trợ một lần, dự thảo đề xuất: Giáo sư nhận 500 triệu đồng; Phó Giáo sư 400 triệu đồng; Tiến sĩ 300 triệu đồng; Chuyên khoa II là 200 triệu đồng. Bác sĩ nội trú nhận 150 triệu đồng; Thạc sĩ và chuyên khoa I là 120 triệu đồng; Bác sĩ nhận 100 triệu đồng.

Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại xã, phường, mức hỗ trợ là 80 triệu đồng mỗi người.

Dự thảo cũng nêu rõ, người hưởng chính sách nếu vi phạm cam kết phải bồi hoàn kinh phí đã nhận. Trường hợp mất khả năng lao động do tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc tử vong sẽ được miễn trách nhiệm này.