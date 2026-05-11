Thanh tra 11 nhóm vấn đề tại Trung tâm Y tế Phan Thiết 11/05/2026 16:50

(PLO)- Sau nhiều lần kiến nghị, trì hoãn, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Trung tâm Y tế Phan Thiết cung cấp tài liệu, hồ sơ.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn yêu cầu Trung tâm Y tế Phan Thiết cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra. Theo đó, Thanh tra tỉnh đề nghị giám đốc Trung tâm Y tế Phan Thiết báo cáo những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, lương, phụ cấp; mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất, kít test tại đơn vị.

Điều dưỡng, nữ hộ sinh tại TTYT khu vực Phan Thiết.

Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thẩm quyền liên quan đến hoạt động của đơn vị trong giai đoạn từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-12-2025.

Việc chấp hành các quy định pháp luật về mua sắm, quản lý tài chính, công tác cán bộ, xử lý đơn thư.

Việc xây dựng kế hoạch mua sắm hàng năm; kết quả thực hiện mua sắm; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài sản; công khai minh bạch trong mua sắm tài sản. Xác định chính xác các khoản nợ của Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết; nêu rõ nguyên nhân dẫn đến các khoản nợ…

Về công tác cán bộ nêu rõ việc quản lý, sử dụng viên chức và người lao động; báo cáo số lượng người làm việc trong đơn vị, nêu rõ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách; có bao nhiêu trường hợp đã được tuyển dụng vào viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác…Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư; tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận và xử lý: số đơn đã giải quyết, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 20-5.

Như PLO đã phản ánh, từ tháng 1-2026 đến nay, Sở Y tế Lâm Đồng có nhiều văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra đột xuất, toàn diện hoạt động của Trung tâm Y tế Phan Thiết.

Qua kiểm tra, Sở Y tế chỉ ra 11 nhóm vấn đề tồn tại kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ nhưng không được khắc phục. Cụ thể là quy trình điều động cán bộ sai quy định, nhiều đơn thư khiếu nại không được thụ lý hoặc giải quyết sai trình tự.

TTYT khu vực Phan Thiết.

Việc phân công người hành nghề tại Trung tâm Y tế Phan Thiết gây lo ngại lớn về an toàn y tế như phân công bác sĩ nội khoa thực hiện khám bệnh ở các chuyên khoa ngoại và nhi. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi chứng chỉ hành nghề và chuyên môn riêng biệt. Thậm chí, nhiều quyết định phân công kỹ thuật ngoài phạm vi chứng chỉ hành nghề đã được ban hành bất chấp các quy định khắt khe của ngành y. Về tình hình tài chính, tổng công nợ phải trả đã lên đến gần 70 tỉ đồng…

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho rằng công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch; bổ nhiệm, tuyển dụng; đào tạo - bồi dưỡng; thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề; quy tắc ứng xử; quản lý tài chính tại Trung tâm Y tế Phan Thiết là những nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế. Do đó, Thanh tra tỉnh từ chối thanh tra.

Đến tháng 3-2026, Theo Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước ban hành thông báo kế hoạch kiểm toán năm 2026. Trong đó có chuyên đề kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí của Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết. Do đó Thanh tra tỉnh kiến nghị chưa tiến hành thanh tra đột xuất để tránh chồng chéo với hoạt động kiểm toán.

Tuy nhiên, đến ngày 16-4, Sở Y tế tiếp tục có công văn kiến nghị UBND tỉnh và ngày 23-4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thanh tra dứt điểm Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết.