TP.HCM lọt top 10 xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính 11/05/2026 19:20

(PLO)- Theo công bố của Bộ Nội vụ, năm 2025, Bộ Tư pháp và TP Hải Phòng đứng đầu các bộ, ngành, địa phương về xếp hạng cải cách hành chính (PAR INDEX 2025).

TP.HCM lọt top 10 xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính. Ảnh: NGUYỄN TÂN

4 bộ có chỉ số CCHC trên 90%

Tại Phiên họp, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS 2025), Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2025).

Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả, tác động của CCHC một cách toàn diện, khách quan, đa chiều; giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ CCHC để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả CCHC, nâng chất lượng phục vụ nhân dân.

Kết quả, chỉ số CCHC năm 2025 các bộ, cơ quan ngang bộ được phân theo hai nhóm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, bao gồm bốn đơn vị, gồm Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90% có tám đơn vị là: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ VH-TT&DL, Bộ Ngoại giao, Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

Theo xếp hạng, Bộ Tư pháp đạt Chỉ số CCHC năm 2025 cao nhất với kết quả là 95.48%, cao hơn 14.47% so với Bộ Y tế - đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC năm 2025 thấp nhất, với giá trị là 81.01%.

Năm 2025, có 5/7 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2024, bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và cải cách tài chính công và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. 02/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2024 là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và cải cách chế độ công vụ.

TP Hải Phòng lần thứ 11 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng

Về kết quả Chỉ số CCHC năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ cho biết chỉ số này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với giá trị trung bình đạt 89.96%, cao hơn 1.59% so với năm 2024 (đạt 88.37%) và cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả Chỉ số CCHC 2025 của các tỉnh, thành phố cũng được phân theo hai nhóm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 18 tỉnh, thành phố; nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 16 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, TP Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2025 với kết quả đạt 95.37%. Năm 2025, công tác CCHC của Hải Phòng tiếp tục có nhiều thành tựu đột phá, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và sự hài lòng của người dân.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của TP tiếp tục ở mức hai con số, đạt 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân cả nước và trở thành địa phương duy nhất cả nước 11 năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 187.000 tỉ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư trong nước đạt con số kỷ lục với hơn 371.000 tỉ đồng, tăng gấp 8,3 lần so với cùng kỳ.

Một số địa phương khác cũng đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác CCHC, như Quảng Ninh, đạt 93.16%, xếp thứ 2/34; Đồng Nai, đạt 93.10%, xếp thứ 3/34; Ninh Bình, đạt 93.08%, xếp thứ 4/34 và Hà Nội, đạt 92.90%, xếp thứ 5/34.

Đáng chú ý, TP.HCM nằm trong top 10 bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2025 với kết quả đạt 91.41 (tăng 11 bậc so với năm 2024, tăng 23 bậc so với năm 2023).

Đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2025 là tỉnh Cao Bằng, đạt 82.73%; một số địa phương khác cũng cho kết quả Chỉ số CCHC năm 2025 khá thấp là: Lai Châu, đạt 85.51%, xếp thứ 32/34; Lạng Sơn, đạt 84.44%, xếp thứ 33/34.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng mang tính lịch sử về cải cách nền hành chính ở Việt Nam, trọng tâm là công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đột phá mạnh mẽ về cải cách thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Hàng loạt điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách đã được quan tâm tháo gỡ thông qua những quyết sách đột phá từ Trung ương. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính đã dần đi vào chiều sâu, thực chất hơn và chú trọng đơn giản hóa dựa trên dữ liệu, chứ không đơn thuần là cắt giảm hồ sơ, thời gian một cách cơ học.

Tổ chức bộ máy được sắp xếp, tinh gọn, giảm các tầng nấc trung gian; cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh gắn với năng lực thực thi. Nhiều cơ chế, chính sách mới về quản lý cán bộ, công chức, viên chức được ban hành và triển khai có hiệu quả, công tác đánh giá, xếp loại công chức hằng năm được đổi mới. Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng của cải cách, dần thấm sâu vào các hoạt động hàng ngày và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Thông qua Chỉ số CCHC, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho CCHC nhà nước giai đoạn tiếp theo.