Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Văn phòng Chủ tịch nước phải rà soát, sắp xếp lại bộ máy, biên chế, vị trí việc làm 11/05/2026 16:44

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, xây dựng lại cơ chế phân công công việc phục vụ Phó Chủ tịch nước.

Theo TTXVN, sáng 11-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, đánh giá tình hình, định hướng nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua đã bảo đảm phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước ổn định, liên tục, an toàn, đúng quy trình. Từ đó, góp phần quan trọng về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp, pháp luật. Những kết quả đó cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và truyền thống tốt đẹp của Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu tổng hợp, điều phối phục vụ là rất cao, bộ máy giúp việc phải được bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời, hiệu quả; phải phân định rất rõ công tác Đảng và công tác nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước phải được xử lý theo đúng Hiến pháp của pháp luật, nghi lễ Nhà nước và những công việc thuộc về công tác Đảng phải đúng nguyên tắc, thẩm quyền của Đảng.

Công tác tham mưu phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước phải được nâng lên một tầm cao mới, sâu hơn về chính trị, chắc hơn về pháp lý, rõ hơn về thẩm quyền, sắc hơn về dự báo và chặt chẽ hơn, kiểm soát hiện đại hơn, về dữ liệu chuyên nghiệp hơn, về tổ chức gần dân hơn trong các phương pháp tiếp cận.

Sau khi nghe báo cáo tình hình cơ quan và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có trọng tâm, có đề xuất cụ thể, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Văn phòng Chủ tịch nước phải đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc, đổi mới chế độ báo cáo, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra; phân định rõ tính chất từng nhóm việc, công việc, để không đánh giá chung chung.

Văn phòng Chủ tịch nước khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan khác có liên quan. Đây là nhiệm vụ then chốt trong bối cảnh mới khi mà Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Công tác Đảng và công tác nhà nước có chức năng, thẩm quyền, quy trình, hình thức văn bản, trách nhiệm khác nhau, không chia cắt cơ học, tuyệt đối không được chồng chéo, liên thông nhưng không lẫn vai, thống nhất nhưng không làm thay, rõ đầu mối nhưng phải không tạo thêm tầng nấc, nhanh nhưng phải đúng thẩm quyền.

Văn phòng Chủ tịch nước phải rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và các quy định nội bộ; phải xây dựng lại cơ chế phân công công việc phục vụ Phó Chủ tịch nước. Việc phân công phải rõ hơn, chặt hơn, phù hợp hơn. Văn phòng phải có lực lượng đủ mạnh để phục vụ Phó Chủ tịch nước nhưng không để hình thành một tuyến công việc riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải nâng tầm, nâng chất các nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước, liên quan đến sinh mạng con người, chính sách nhân đạo và tính nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của xã hội, vì thế phải có dữ liệu tốt, quy trình chặt, trách nhiệm, không được để những tác động từ bên ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đảm bảo chuẩn mực, uy tín nhà nước, liêm chính trong công tác nhân sự nhà nước, nghi lễ đối ngoại, nguyên thủ và khen thưởng. Đây là một nhóm nhiệm vụ rất hệ trọng, tham mưu chặt chẽ, chính xác, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót.

Văn phòng Chủ tịch nước phải đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, bảo mật và theo dõi kết quả. Cùng với đó là phải giữ nghiêm kỷ luật thông tin bảo mật và liêm chính công vụ, tuyệt đối không sử dụng thông tin công vụ không đúng mục đích; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, Hiến pháp và pháp luật về thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần có năng lực phân tích, năng lực tổng hợp, năng lực phản biện, năng lực dự báo và năng lực làm việc liên ngành. Đảng ủy, Văn phòng Chủ tịch nước phát huy mạnh hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của các cơ quan Đảng ủy, không chỉ lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát xây dựng, đoàn kết nội bộ mà phải trực tiếp nâng cao chất lượng tham mưu đổi mới phương thức làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ giữ vững kỷ luật, kỷ cương.