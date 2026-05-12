1 xã ở TP Đà Nẵng muốn lên phường sau gần 1 năm sáp nhập 12/05/2026 10:18

(PLO)- Sau gần một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng đang lập đề án thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng xã hiện nay.

Ngày 12-5, ông Văn Anh Tuấn, Bí thư xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) cho biết, đảng uỷ xã vừa tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với đề án thành lập phường Núi Thành trên cơ sở nguyên trạng đơn vị hành chính xã này.

Theo đề án, xã Núi Thành có quy mô dân số 69.673 người, diện tích tự nhiên 124,76 km². Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 80,44%, tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 97,72% trong cơ cấu kinh tế, tổng thu ngân sách năm 2025 đạt 441 tỉ đồng.

Hiện nay, các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích và cơ cấu kinh tế - xã hội đều đạt theo quy định thành lập phường.

Góp ý hoàn thiện Đề án, các đại biểu tập trung thảo luận bàn giải pháp nâng cao các tiêu chí đô thị.

Trong đó chú trọng nâng tỉ lệ sử dụng nước sạch, hoàn thiện hạ tầng, triển khai phần mềm dùng chung trong trường học, đảm bảo an toàn đường biển gắn với xây dựng lực lượng chuyên trách, phát huy các "địa chỉ đỏ”, điểm du lịch…

Trung tâm hành chính xã Núi Thành. Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.

Theo ông Văn Anh Tuấn, việc thành lập phường Núi Thành là yêu cầu tất yếu, phù hợp với chủ trương và thực tiễn phát triển của địa phương.

UBND xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý và thực tiễn của đề án, làm rõ những lợi thế, hiệu quả khi chuyển từ xã lên phường và tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện nội dung hạn chế của đề án.

Bí thư xã Núi Thành yêu cầu, tập trung hoàn thiện các nhóm tiêu chuẩn, tiêu chí thành phần theo quy định, bảo đảm đề án đạt chất lượng, tính khả thi cao trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

"Các cơ quan chuyên môn của xã đang chỉnh sửa lại một số nội dung đề án cho phù hợp trước khi trình TP", ông Tuấn nói.

Tại hội nghị, với 100% đại tham dự biểu quyết thống nhất tán thành thông qua đề án.

Từ ngày 1-7-2025, xã Núi Thành được thành lập dựa trên việc sáp nhập thị trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Giang, Tam hiệp, Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ). Đây là địa phương trọng điểm công nghiệp, logistic khi có sân bay, cảng biển.

Hiện nay, xã này là nơi đóng chân của nhiều công ty, tập đoàn đa ngành đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, điển hình là Tập đoàn Thaco.