Giá khoáng sản tăng chóng mặt, Đà Nẵng lên kế hoạch đấu giá khai thác thêm 24 mỏ 08/05/2026 16:25

Tại diễn đàn đối thoại doanh nghiệp TP Đà Nẵng năm 2026, một số doanh nghiệp than phiền giá các loại khoáng sản tăng chóng mặt. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu, xây dựng đang không thể hoạt động.

Giá cát xây dựng ở Đà Nẵng tăng rất cao thời gian qua. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo các doanh nghiệp, giá vật liệu tăng mạnh gây khó khăn cho hoạt động thi công trong nhiều năm qua trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ. Từ mức vài trăm ngàn đồng, giá cát có thời điểm gần chạm mốc 1 triệu đồng/m3.

Giá đất san lấp cũng ở mức khoảng 280.000 đồng/m3, dù trên địa bàn TP có nguồn tài nguyên khoáng sản khá dồi dào. Doanh nghiệp kiến nghị TP có phương án quản lý giá bán, khoáng giá vật liệu đầu ra, vì các cuộc đấu giá đang nâng giá khoáng sản lên rất cao.

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở NN&MT Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời việc này, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, nói TP đang quy hoạch lại tất cả các mỏ khoáng sản, tập trung hầu hết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ.

Hiện có 40 mỏ được ưu tiên thúc đẩy sớm đưa vào khai thác, phục vụ các dự án đầu tư công trọng điểm, động lực từ giai đoạn 2026 - 2030. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND TP giao lại các mỏ này cho các ban quản lý dự án.

Ngoài ra, có 24 mỏ hiện đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá, dự kiến trong tháng 5, đầu tháng 6-2026 sẽ đấu giá.

“Chúng tôi đang phối hợp với công an để lựa chọn địa điểm đấu giá, đây là lĩnh vực rất nhạy cảm, cần yêu cầu các cơ quan tham gia vào chặt chẽ”- ông Sơn nói.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, không phải riêng TP mà cả nước đều căng thẳng về vật liệu xây dựng.

“Các doanh nghiệp phải rất nhạy cảm, không cẩn thận sẽ vi phạm pháp luật. TP đã có chủ trương đấu giá và sẽ quản lý theo quy định pháp luật”- ông Hùng nói.