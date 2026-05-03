Chi tiết 14 mỏ khoáng sản ở Đà Nẵng sắp đưa ra đấu giá 03/05/2026 14:16

(PLO)- Đà Nẵng sắp đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực khác nhau.

Ngày 3-5, Sở NN&MT Đà Nẵng cho hay đã ra thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thời gian nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản từ nay đến 17 giờ ngày 15-5. Địa điểm nộp hồ sơ tại Sở NN&MT Đà Nẵng, tầng 15 Trung tâm hành chính TP, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu.

Một mỏ đá tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tài sản đấu giá là quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

Cụ thể, có năm mỏ cát, sỏi gồm: Mỏ cát, sỏi ký tại sông Trót, thôn Tak Kót, xã Trà Liên; mỏ cát, sỏi tại sông Trạm, thôn Thanh Trước, xã Trà Liên; mỏ cát, sỏi tại thôn Tân Hiệp, xã Trà My; mỏ cát tại xã Điện Bàn Tây; mỏ cát, sỏi Bãi Tý Bồi, thôn Tứ Trung, xã Quế Phước.

Năm mỏ đất làm vật liệu san lấp gồm: Mỏ đất đồi Dương Chùa, thôn Trung An, xã Sơn Cẩm Hà; mỏ đất Dương Ông Hòe, xã Chiên Đàn; mỏ đất núi Hòn Dền, xã Chiên Đàn; mỏ đất tại thôn Phước Chánh, xã Quế Sơn Trung; mỏ đất tại xã Xuân Phú.

Hai mỏ đất sét làm gạch ngói gồm: Mỏ đất sét G-BS07 thôn Đha Mi, xã Sông Vàng; mỏ sét gạch ngói ký hiệu DG2B, xã Sông Vàng. Còn lại là mỏ đá ốp lát granit Núi Ong thuộc xã Đại Lộc và mỏ vàng G60 Tổ Huy, xã Hiệp Đức.