Nhiều vi phạm tại các mỏ khoáng sản ở Đà Nẵng 23/09/2025 17:37

(PLO)- Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện nhiều vi phạm, tồn tại, hạn chế tại các mỏ khoáng sản, trong đó có trách nhiệm của Sở NN&MT.

Ngày 23-9, Thanh tra TP Đà Nẵng cho hay, Chánh Thanh tra TP Trần Thị Kim Hoa đã ký ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các chính sách pháp luật liên quan đến các mỏ khoáng sản trên địa bàn TP.

Thanh tra TP Đà Nẵng kết luận, giai đoạn 2019 – 2024, Sở NN&MT đã tham mưu UBND TP thực hiện tương đối đầy đủ các quy định về công tác quản lý hoạt động khoáng sản.

Một mỏ khoáng sản tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Một số đơn vị qua kiểm tra cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, Sở NN&MT chưa tham mưu ban hành khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau thời điểm Nghị định 158/2016 của Chính phủ có hiệu lực.

Sở NN&MT ban hành thông báo trả hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Trường Bản (Công ty Trường Bản) trễ hạn 39 ngày làm việc.

Tờ trình 11/2021 của Sở NN&MT xác định Công ty Trường Bản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo xác nhận của cơ quan thuế là không đảm bảo quy định tại Luật khoáng sản 2010 và Nghị định 158/2016.

Sở NN&MT ban hành thông báo trả hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Suối Mơ II trễ hạn 29 ngày làm việc. Đồng thời, không hướng dẫn, yêu cầu Công ty Quang – HT bổ sung, giải trình làm rõ nội dung sai khác về trữ lượng khoáng sản còn lại của mỏ và hoàn chỉnh hồ sơ.

Trách nhiệm của các tồn tại, hạn chế trên thuộc về Sở NN&MT, các bộ phận, cá nhân chuyên môn liên quan.

Các công ty khai thác khoáng sản không gửi báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hàng năm cho cơ quan thuế.

Việc lập bản đồ hiện trạng khu vực được phép khai thác của mỏ Trường Bản, mỏ Hóc Già Hạnh không thể hiện đầy đủ một số thông tin về khu vực khai thác.

Công ty Trường Bản, Công ty Quang Hưng, Công ty Miền Nam Đà Nẵng xác định thiếu sản lượng khai thác khoáng sản thực tế theo quy định.

Liên quan đến tiền cấp quyền bổ sung đối với phần khối lượng tăng thêm do thực hiện chủ trương nâng công suất phục vụ công trình trọng điểm năm 2024, qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý nộp bổ sung hơn 347 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị đối với Sở NN&MT thực hiện kiểm điểm, chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các tồn tại, thiếu sót trong công tác tham mưu quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP.

Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong việc lập bản đồ hiện trạng, gửi báo cáo, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế. Đồng thời kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

Các công ty nói trên được yêu cầu nộp bổ sung tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường năm 2023, 2024 vào ngân sách Nhà nước hơn 270 triệu đồng.