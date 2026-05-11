TP.HCM làm công viên tạm tại các khu đất dự án chậm tiến độ 11/05/2026 19:08

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM vừa thống nhất phương án dùng các khu đất công chưa sử dụng hoặc dự án chậm triển khai để phát triển mảng xanh, vườn hoa và không gian cộng đồng.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan thống nhất với ý kiến về việc việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng.

Cụ thể là các khu đất có nguồn gốc đất công nhưng chưa sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả hoặc các dự án đã được chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng... để tạm thời phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

TP.HCM sẽ tận dụng các khu đất trống, dự án chậm tiến độ làm công viên tạm. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tuy nhiên, Sở Xây dựng yêu cầu việc đầu tư duy trì phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất; không làm phát sinh các thủ tục về pháp lý đất đai; đồng thời các khu vực này phải đảm bảo kinh phí để duy trì.

Theo Sở Xây dựng, đa số các khu đất mà các địa phương báo cáo có quy mô nhỏ và do địa phương quản lý. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tùy theo đặc điểm, điều kiện của từng khu đất lựa chọn giải pháp, hình thức, nguồn kinh phí thực hiện phù hợp (sân sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa, trồng cây xanh).

Trước đó, Sở Xây dựng nhận được Công văn của Sở NN&MT về việc rà soát các khu đất tạm sử dụng phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng và các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn TP.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đã nhận được báo cáo, đề xuất của UBND các phường, xã Hòa Bình, Kim Long, Bình Tây, Vĩnh Tân, Vĩnh Hội, Bảy Hiền, Phước Long, Bình Chánh, Thạnh An, Tam Thắng liên quan việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng đầu tư tạm, phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.