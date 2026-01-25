TP.HCM đưa vào sử dụng công viên, vườn hoa tạm tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng 25/01/2026 18:22

(PLO)- Công trình cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng vừa được đưa vào phục vụ cộng đồng.

Ngày 25-1, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức bàn giao công trình cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) cho UBND phường Xuân Hòa tiếp nhận, quản lý và đưa vào phục vụ cộng đồng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt bàn giao công trình cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Đây là một trong chín khu đất đủ điều kiện được sử dụng tạm thời để phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan công trình tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây là công trình của "ý Đảng, lòng dân", thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang là biến các khu đất tạm thời bỏ hoang trước đây thành công viên, vườn hoa phục vụ cho người dân du xuân đón Tết. Giúp người dân có nơi thưởng ngoạn, rèn luyện sức khỏe...

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

"Đây là công trình ý nghĩa, vừa mừng Đảng, mừng xuân và mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công"- ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Công trình được thực hiện trong khoảng thời gian 20 ngày.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu phường Xuân Hoà, tiếp nhận, gìn giữ, tôn tạo công trình để phục vụ cho người dân phường Xuân Hòa cũng như người dân TP.HCM.

Du khách tham quan công viên.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết công trình chỉnh trang cảnh quan tại khu đất số 8 Võ Văn Tần không chỉ là một công trình chỉnh trang tạm thời, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm của TP và phường Xuân Hòa trong việc tận dụng hiệu quả quỹ đất. Công trình biến nơi từng bỏ trống nhiều năm thành một không gian xanh, sạch, đẹp, phục vụ cộng đồng.

Các đại biểu tham dự lễ bàn giao.

Đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của TP trong việc khai thác hiệu quả quỹ đất, tránh lãng phí, đồng thời tạo ra giá trị tinh thần và vật chất cho cộng đồng.

"Công trình là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, điểm sinh hoạt cho thanh thiếu niên địa phương, góp phần gắn kết tình cảm, khơi dậy niềm tự hào về địa phương. Việc chỉnh trang đã thay đổi diện mạo khu vực trung tâm, góp phần xây dựng hình ảnh một đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc truyền thống..."- ông Nguyễn Hùng Hậu nói.

Theo ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, nhà thi đấu Phan Đình Phùng là một địa điểm có vị trí đặc biệt, nằm giữa lõi trung tâm TP.HCM, nơi mỗi mét vuông đất đều mang trong mình giá trị không chỉ về kinh tế, mà còn về ký ức, lịch sử và đời sống tinh thần của người dân.

"Từ quan điểm đó, chúng tôi luôn mong muốn đồng hành cùng công trình này dưới mọi chủ trương và chỉ đạo của Chính quyền TP.

Vì vậy, ngay sau khi có chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về việc chỉnh trang 9 khu đất, trong đó có khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng thành công viên, vườn hoa tạm thời, Công ty đã tiếp nhận chỉ đạo và nỗ lực triển khai nhanh nhất có thể"- ông Bùi Quang Anh Vũ nói.