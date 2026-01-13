TP.HCM vận động các doanh nghiệp tham gia cải tạo đất trống để làm vườn hoa Tết 13/01/2026 19:04

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị có liên quan làm việc, vận động các doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực nhằm cải tạo, làm công viên tạm tại các khu đất đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có những chỉ đạo nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn TP, hạn chế tình trạng đất bỏ trống gây lãng phí tài nguyên, mất mỹ quan đô thị; đồng thời tăng cường mảng xanh, không gian công cộng phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, các hoạt động lễ, tết và sự kiện chính trị - văn hóa.

Cụ thể, TP giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ các khu đất đang để trống trên địa bàn TP. Trong đó bao gồm đất do Nhà nước trực tiếp quản lý chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả; đất thuộc các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, tạm ngưng thực hiện hoặc đang để trống.

Khu đất trống tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng được đề xuất làm công viên, vườn hoa dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: THUẬN VĂN

Trên cơ sở rà soát, Sở NN&MT tổng hợp, đề xuất, trình UBND TP danh mục cụ thể các khu đất đủ điều kiện và phương án sử dụng tạm thời để phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT, Sở Tài chính, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan làm việc, vận động các doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực nhằm cải tạo, chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng tại các khu đất đủ điều kiện.

Bên cạnh đó là xây dựng phương án tổ chức thực hiện cụ thể, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan đô thị. Phấn đấu hoàn thành việc cải tạo, chỉnh trang các công trình, không gian công cộng đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán để kịp thời phục vụ người dân đón Tết.

Công tác này được chỉ đạo hoàn thành trước ngày 15-1.

Việc sử dụng tạm thời các khu đất phải bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, có thời hạn cụ thể, thống nhất với chủ đầu tư; hoàn trả mặt bằng kịp thời khi dự án chính thức được triển khai, không làm phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Đến nay, Sở NN&MT đã đề xuất chín khu đất trống để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, gồm:

Khu đất tại số 08 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).

Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (Dự án Thương xá Tax).

Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.

Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC).

Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).