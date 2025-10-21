TP.HCM lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam kênh Đôi 21/10/2025 08:41

(PLO)- Đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà trên và ven kênh rạch thống nhất thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có chỉ đạo liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch (đề án) trên địa bàn ba phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định (quận 8 cũ).

Theo đó, hiện nay tiến độ thực hiện một số nội dung thuộc đề án còn rất chậm so với kế hoạch.

Cụ thể là việc xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đề án, đề xuất chủ trương đầu tư đối với danh mục các dự án đầu tư, lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, kế hoạch thực hiện đấu giá các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý... còn chậm.

Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn ba phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Chính vì vậy trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Bí thư và Chủ tịch UBND các phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả, hiệu lực, đúng thời hạn các nội dung được thể hiện trong đề án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông được giao chủ động lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 trên địa bàn từng phường theo thẩm quyền, mỗi phường một đồ án.

Trong đó, cần cập nhật, bổ sung đầy đủ nội dung của đề án, các khu vực phát triển TOD, các chương trình, dự án trọng điểm của TP tại địa bàn phường (nếu có), gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, đảm bảo trình UBND TP phê duyệt trong quý I - 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và đơn vị liên quan rà soát danh mục đề xuất chủ trương đầu tư đối với 14 dự án và danh mục các dự án đầu tư còn lại thuộc đề án.

Trong đó, thống nhất chủ trương lập các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam kênh Đôi theo địa bàn mỗi phường.

Đồng thời giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo đề xuất, kiến nghị của UBND phường Bình Đông, phường Chánh Hưng và Sở Tài chính để đảm bảo phù hợp, khả thi với quy mô, số hộ dân bị ảnh hưởng và nhân sự, bộ máy thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tiến độ.

Bên cạnh đó rà soát danh mục cho phù hợp với nội dung lập đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà trên và ven kênh rạch thống nhất thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công để tập trung nhân lực, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026, 2027.

Các đơn vị có liên quan được giao đánh giá, nghiên cứu đề xuất chọn một số dự án mang tính chất chỉnh trang đô thị có quy mô lớn thuộc đề án để đề xuất thêm phương án thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Song song đó là rà soát kỹ danh mục, số dự án cần đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội cho phù hợp để phục vụ đề án cho cả ba phường.