Phường Xóm Chiếu phấn đấu di dời 100% công trình, nhà ở ven kênh rạch 5 năm tới 16/08/2025 17:44

(PLO)- Việc xây dựng mới chung cư cấp D tại 6 bis đường Nguyễn Tất Thành là mục tiêu phường Xóm Chiếu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 16-8, Đảng uỷ phường Xóm Chiếu tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự có bà Trương Thị Bích Hạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phường Xóm Chiếu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 13, 16, 18, khu phố 1 của phường 15 thuộc quận 4. Phường có diện tích 1,94 km2, quy mô dân số gần 58.000 người.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sẽ di dời 100% công trình, nhà ở ven kênh rạch

Báo cáo với Đại hội, bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu, đánh giá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, phường đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Phường Xóm Chiếu cũng tập trung vào công tác lập quy hoạch, quản lý trật tự đô thị. Các công trình thoát nước, chiếu sáng, giao thông, cải tạo hẻm và hạ tầng xã hội được đầu tư, sửa chữa kịp thời. Phường cũng cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng dự án xây dựng công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1).

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xóm Chiếu ra mắt Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường Xóm Chiếu sẽ thực hiện các công trình trọng tâm như dự án xây dựng đường số 1 (từ đường Tôn Thất Thuyết đến hẻm số 326 đường Đoàn Văn Bơ); dự án xây dựng mở rộng khuôn viên trường THCS Vân Đồn; dự án xây dựng mới Trung tâm Y tế.

Theo đó, phường phấn đấu di dời 100% công trình, nhà ở trên và ven kênh rạch theo kế hoạch vốn của TP. Cụ thể, dự án xây dựng mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ kết hợp giải tỏa nhà ven kênh rạch đường Tôn Thất Thuyết trên địa bàn phường là 157 công trình và nhà ở.

Đáng chú ý, phường Xóm Chiếu sẽ xây dựng mới chung cư cấp D tại 6 bis đường Nguyễn Tất Thành.

Chung cư 6 bis nằm ngay dưới dốc cầu Khánh Hội, thuộc đường Nguyễn Tất Thành được xây dựng trước năm 1975. Công trình nằm trong diện tích khu đất phù hợp quy hoạch gần 700 m2 và thuộc diện nhà chung cư nguy hiểm cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp theo quy định.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Xác định tiềm năng, thế mạnh để có giải pháp phát triển kinh tế



Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vượt khó, tinh thần đổi mới sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường Xóm Chiếu trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo bà, kết quả mà phường Xóm Chiếu đạt được trong nhiệm kỳ qua không chỉ là thành tựu một nhiệm kỳ mà còn thể hiện sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên không ngừng của địa phương.

Bà Hạnh lưu ý phường trong giai đoạn tới tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh; xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển để triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế.

Bà cũng đề nghị phường đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, minh bạch, chuyên nghiệp. Cùng với đó, chỉnh trang đô thị, phát triển không gian sống xanh, bền vững, gắn với phát triển văn hoá – xã hội.