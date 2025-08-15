TP.HCM nên hiện đại hóa sân bay Tân Sơn Nhất, phát triển mạng lưới sân bay quốc tế 15/08/2025 16:33

(PLO)- Đại biểu Trương Trọng Nghĩa gợi ý TP.HCM có thể hiện đại hóa sân bay Tân Sơn Nhất và phát triển thêm mạng lưới sân bay quốc tế, nội địa để đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển đô thị hiện đại.

Ngày 15-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tập trung giải quyết những vấn đề kéo dài, gây bức xúc

Góp ý tại hội nghị, ĐB Mai Quốc Bình cho biết năm 2024 ngân sách TP.HCM thu hơn 508.000 tỉ đồng nhưng TP chỉ được giữ lại khoảng 30%. Ông Bình cho rằng khoản này hoàn toàn không đủ để tạo ra đột phá phát triển.

“Nếu không có các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào các công trình cao tầng, khu du lịch thì TP rất khó có thể ‘cất cánh’. Việc sáp nhập thêm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu có thể giúp tăng thu ngân sách nhưng nếu tỉ lệ điều tiết không thay đổi, TP vẫn phải đối mặt với bài toán cũ” - ông nhìn nhận.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Từ thực tiễn này, ĐB Mai Quốc Bình đề nghị TP.HCM quan tâm đến Nghị quyết 98. Theo ông, đây là “cây gậy” chính sách, là công cụ quan trọng giúp TP xử lý tình trạng thâm hụt ngân sách.

Ông gợi mở TP.HCM có thể biến Nghị quyết 98 thành nguồn lực thật sự và đưa nội dung này thành nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết Đại hội sắp tới.

Cùng với đó, ông Bình cho rằng trong nhiệm kỳ tới TP cần tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong xã hội, điển hình là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Một vụ việc đã kéo dài hơn 20 năm. Dù Trung ương đã chỉ đạo, TP cũng đã vào cuộc xử lý nhưng đến nay vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Nếu tháo gỡ được những vướng mắc như vậy, sức mạnh cũng như động lực phát triển trong thời gian tới sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn rất nhiều” - ông Bình nói.

ĐB Trương Trọng Nghĩa góp ý tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát triển kinh tế hàng không

Còn ĐB Trương Trọng Nghĩa cho rằng dự thảo chưa thể hiện đúng vị thế thực tế của TP.HCM. Theo ông, cần có cách tiếp cận mới, trong đó xác định rõ TP.HCM cần phát triển cả kinh tế hàng không chứ không chỉ giới hạn ở kinh tế biển.

Ông lý giải sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM mới là đô thị lớn, có điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh kinh tế hàng không. Đây cũng là lĩnh vực mà các đô thị lớn trên thế giới rất coi trọng.

Ông Nghĩa dẫn chứng TP New York, dân số chưa tới 10 triệu người, diện tích nhỏ hơn TP.HCM nhưng đã có ba sân bay quốc tế và TP này đang xây thêm sân bay thứ tư.

“Trong khi đó, sân bay Long Thành vẫn đang xây nhưng không thể vì vậy mà thu hẹp Tân Sơn Nhất. Có thể hiện đại hóa sân bay Tân Sơn Nhất và phát triển thêm mạng lưới sân bay quốc tế, nội địa để đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển đô thị hiện đại” - ông Nghĩa gợi mở.

Ông đề nghị bổ sung yếu tố hàng không vào các mục tiêu phát triển kinh tế hạ tầng, đặc biệt là khu vực hành lang ven biển, nếu TP không phát triển lĩnh vực hàng không thì có thể sẽ rơi vào điểm nghẽn giao thông và bỏ lỡ một tiềm năng kinh tế lớn.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, phát biểu kết luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, đánh giá cao tinh thần đóng góp ý kiến của các ĐB. Ông khẳng định tất cả các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đầy đủ, kịp thời báo cáo, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện.

“Nghị quyết lần này phải là một văn kiện hành động, phải được viết sao cho khi người dân đọc, họ thấy chính mình trong đó, từ đó tạo được sự phấn khởi và niềm tin vào tương lai”- ông nhấn mạnh.

Ông Lợi lưu ý sau khi hợp nhất ba địa phương, mỗi nơi đều đã có quy hoạch được phê duyệt từ trước, tuy nhiên chưa có quy hoạch chung cho toàn TP mới. Vì vậy, trong nghị quyết lần này, cần định hướng rõ về chủ trương quy hoạch sắp tới, trong đó nhấn mạnh việc rà soát, điều chỉnh, tích hợp và tận dụng thời cơ phát triển.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Lợi cũng cho rằng cần có chủ trương di dời các cơ sở sản xuất và dân cư không còn phù hợp với quy hoạch, hướng về phía Tây, Tây Bắc, Đông Bắc TP.HCM.