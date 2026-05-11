Hà Nội chốt mở rộng Quốc lộ 1A lên 90m, dự kiến hoàn thành năm 2027 11/05/2026 14:10

(PLO)- Dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua Hà Nội, đoạn từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ dài hơn 36km, tổng vốn khoảng 162.000 tỉ đồng.

Sáng 11-5, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, điểm đầu tại khu vực nút giao hầm Kim Liên (Vành đai 1), phường Kim Liên – Bạch Mai, điểm cuối tại Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 337 ha.

Tuyến đường được đầu tư theo quy mô mặt cắt ngang 90 m gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe đường song hành hai bên, dự kiến hoàn thành toàn bộ hạ tầng vào năm 2027.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỉ đồng, do liên danh nhà đầu tư thực hiện gồm Tập đoàn Vingroup cùng một số doanh nghiệp khác.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết về việc mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ.

Giải trình một số nội dung mà Ban Đô thị HĐND thành phố yêu cầu, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu thêm các phương án làm đường trên cao, các phương án khác phù hợp với định hướng phát triển không gian "đa tầng, đa lớp" theo Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Thành phố cũng định hướng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng hỗ trợ vận tải như các điểm trung chuyển, “đảo giao thông”, trạm sạc phục vụ phương tiện xanh, đồng thời áp dụng công nghệ, vật liệu hiện đại để rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng, mỹ quan và hiệu quả kinh tế – kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng khu vực hai bên chỉ giới đường đỏ để tối ưu phương án thiết kế cảnh quan, không gian đô thị và tiện ích, bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa giữa giao thông và chỉnh trang đô thị, hướng tới hình thành trục phát triển đô thị hiện đại khu vực phía Nam Thủ đô.