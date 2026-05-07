Bộ NN&MT và Hà Nội thống nhất từng bước di dân ngoài đê để làm trục đại lộ sông Hồng 07/05/2026 14:40

(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) cùng UBND TP Hà Nội vừa thống nhất nhiều nội dung quan trọng để phục vụ dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ngày 6-5, Bộ NN&MT và UBND TP Hà Nội đã có thông báo kết luận cuộc họp do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp đồng chủ trì vào ngày 7-4 về tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ của sông Hồng đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thống nhất xây dựng đập dâng trên sông Hồng

Theo đó, các bên cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng của nhà đầu tư.

Dự án được định hướng phát triển đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở thành trục chiến lược, không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng.

Nhiều khu dân cư ven sông Hồng sẽ được di dời từng phần để phục vụ dự án trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo kết luận, phương án điều chỉnh quy hoạch cơ bản phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, đê điều theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan thống nhất phương pháp tiếp cận của dự án trên cơ sở tính toán mô hình thủy lực, bảo đảm đầy đủ các số liệu về thủy văn, thủy lực, an toàn thoát lũ và cốt cao độ thiết kế.

Đáng chú ý, phương án còn lồng ghép giải pháp chỉnh trị mực nước sông Hồng phù hợp với cả mùa mưa lũ và mùa khô cạn; đặt sông Hồng trong tổng thể các dòng sông chảy qua Hà Nội để nghiên cứu phương án khôi phục các sông Tích, Nhuệ, Đáy…

Các bên cũng thống nhất nghiên cứu phương án xây dựng đập dâng trên sông Hồng khu vực Phố Hiến và trên sông Đuống phía dưới Long Tửu.

Từng bước di dời khu dân cư ngoài đê

Theo thông báo, Bộ NN&MT cùng UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê nhằm đáp ứng yêu cầu tái thiết đồng bộ không gian hai bên sông Hồng.

Đối với các làng nghề truyền thống như Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức hay vùng trồng đào Nhật Tân, định hướng là bảo tồn, hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển mới.



Nhiều hộ dân ven sông Hồng ở phường Hồng Hà đã được di dời để phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Các địa phương này sẽ được phát triển theo hướng gắn với không gian văn hóa, du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề và kinh tế sáng tạo, đồng thời cải thiện điều kiện sống, hạ tầng kỹ thuật và môi trường sống của người dân.

Bộ NN&MT cùng UBND TP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và các cơn bão lịch sử.

Các đơn vị liên quan cần xây dựng phương án cảnh báo, xác định cốt cao độ xây dựng cụ thể, đồng thời tính toán tổng thể phương án an toàn thoát lũ, thủy lợi và đê điều phù hợp với mật độ đầu tư, phát triển đô thị hai bên sông Hồng.