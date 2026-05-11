Hà Nội giảm quy mô vốn dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 11/05/2026 12:23

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô sử dụng vốn sơ bộ là gần 737.000 tỉ đồng.

Sáng 11-5, tại kỳ họp thứ 2, 100% đại biểu có mặt của HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư loạt dự án lớn trên địa bàn thành phố, trong đó có dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án sử dụng 11.400 ha đất ven sông Hồng

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha, đi qua địa bàn 16 xã, phường như Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng…

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 737.000 tỉ đồng, giảm 118.000 tỉ đồng so với con số 855.000 tỉ đồng được công bố tại lễ khởi công dự án hồi tháng 12-2025.

Dự án được chia thành 5 nhóm với 18 dự án thành phần. Trong đó, có hai tuyến đại lộ dọc theo đê hữu Hồng dài khoảng 45,35 km và đê tả Hồng khoảng 35 km; cùng 11 dự án công viên với diện tích hơn 3.513 ha.

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô sử dụng vốn hơn 737.000 tỉ đồng. Ảnh: Trọng Phú

Ngoài ra, nhóm dự án còn gồm các hạng mục kè, chỉnh trị lòng sông, bờ sông tại cả hai bờ tả và hữu sông Hồng, trong đó có các khu vực như Xuân Quan – Phụng Công và Nhật Tân – Tứ Liên.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng đề nghị làm rõ một số nội dung thay đổi so với nghị quyết trước đó, trong đó có việc tăng quy mô sử dụng đất thêm khoảng 418 ha, điều chỉnh cơ cấu dự án và tạm chưa thực hiện tuyến metro đi ngầm dài 45 km.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý việc di dời, sắp xếp lại khu dân cư ngoài đê sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, do đó cần có phương án tuyên truyền, vận động, công khai minh bạch để tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng.

Triển khai dự án từng phần, lộ trình thực hiện đến năm 2038

Giải trình nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Nghị quyết số 498/NQ-HĐND (về việc cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án để phục vụ khởi công công trình ban hành ngày 14-12-2025) mới xác định chủ trương sơ bộ, tổng thể để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Theo ông Dũng, trong quá trình nghiên cứu, thành phố đã cập nhật thêm các định hướng mới tại Nghị quyết số 02-NQ/TW và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Việc chưa đầu tư tuyến metro ngầm nhằm tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cũng như tính khả thi khi triển khai dọc khu vực hai bên sông Hồng.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026–2038, chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 2026–2030 tập trung hoàn thành các hạng mục chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, hệ thống kè và chỉnh trị lòng sông, các công viên lớn tại Phú Thượng, Hồng Hà, khu “phòng khách đô thị”, khu đô thị tái định cư tại Lĩnh Nam và Long Biên, cùng các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Giai đoạn 2030–2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ không gian cảnh quan và hạ tầng hai bên sông Hồng.

So với phương án công bố cuối năm 2025, dự án hiện giảm khoảng 118.000 tỉ đồng tổng mức đầu tư sơ bộ; thu hẹp phạm vi khỏi 3 phường Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai; đồng thời rút nội dung đầu tư tuyến metro ngầm khoảng 45 km.

Hiện dự án còn 3 nhà đầu tư tham gia liên danh gồm Địa ốc Đại Quang Minh, THACO và Tập đoàn Hòa Phát. Trước đó, 3 nhà đầu tư gồm MIK Group, Văn Phú và T&T Group đã rút khỏi liên danh.