Bí thư Hà Nội: Không đưa vào danh mục dự án chưa rõ nguồn lực, mặt bằng, tiến độ 11/05/2026 10:42

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu HĐND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan không phê duyệt, đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, tiến độ triển khai.

Sáng 11-5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) để xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến triển khai Luật Thủ đô năm 2026, đầu tư công, đất đai và công tác nhân sự.

Không xem xét các dự án chưa rõ nguồn lực, mặt bằng, tiến độ

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn triển khai theo cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô và Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo ông Thắng, các dự án được trình tại kỳ họp lần này đều có ý nghĩa lớn đối với phát triển hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và không gian đô thị của Thủ đô. Vì vậy, việc xem xét chủ trương đầu tư phải bảo đảm chặt chẽ, thực chất, tránh hình thức.



Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị HĐND TP khi xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến 5 yếu tố: Sự cần thiết của dự án; hiệu quả kinh tế - xã hội; khả năng cân đối nguồn lực; tiến độ thực hiện và trách nhiệm của cơ quan chủ trì.



“Không phê duyệt cho xong thủ tục. Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng, chưa rõ tiến độ” - ông Thắng nhấn mạnh.



Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự án nào đã được quyết nghị thì phải xác định rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng trong quá trình triển khai, bảo đảm cơ chế đặc thù phải được chuyển hóa thành tiến độ cụ thể trên công trường.



Ông cũng lưu ý, việc triển khai các dự án đầu tư công cần gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh tình trạng đăng ký nhiều nhưng không đủ điều kiện triển khai, gây dàn trải nguồn lực và kéo dài thời gian thực hiện.

Liên quan công tác thu hồi đất phục vụ các dự án giai đoạn 2026-2030, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; đồng thời đặt người dân vào vị trí trung tâm trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

“Phải làm đúng chính sách, làm kỹ tuyên truyền, làm công khai phương án, làm dứt điểm trách nhiệm” - ông nói.

Không để khoảng trống pháp lý làm chậm phát triển Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu TP phải khẩn trương thể chế hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện và không để xảy ra khoảng trống pháp lý ảnh hưởng đến tiến độ phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23-4-2026, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, trong đó có một số nội dung có hiệu lực ngay từ thời điểm được thông qua.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ hai của HĐND TP Hà Nội khoá XVII.

Cùng với Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội đã có Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được HĐND TP thông qua và Đề án mô hình phát triển mới dự kiến được thông qua vào giữa năm 2026. Đây được xem là cơ hội lớn để Thủ đô phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

“Yêu cầu đặt ra là Hà Nội không được chậm trong khâu thể chế hóa, không được lúng túng trong tổ chức thực hiện, không được để khoảng trống pháp lý làm chậm các nhiệm vụ phát triển” – Bí thư Thành ủy nói.

Đối với nhóm nội dung tổ chức thi hành Luật Thủ đô, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải đi trước một bước. Luật đã có, cơ chế đã mở, vấn đề còn lại là phải xây dựng ngay hệ thống văn bản cụ thể, đồng bộ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

“Tinh thần là không cầu toàn kéo dài, nhưng tuyệt đối không làm sơ sài; không để vướng mắc thủ tục trở thành lý do chậm triển khai Luật” – ông nói.