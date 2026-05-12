Anh xỉn, em trai dùng ghế nhựa đánh CSGT để 'giải cứu' ở TP.HCM 12/05/2026 07:36

(PLO)- Thấy anh trai bị lực lượng CSGT đo nồng độ cồn vì say xỉn, ông Thành đã tới xin xỏ nhờ bỏ qua nhưng không được nên dùng ghế nhựa đánh lực lượng chức năng.

Ngày 12-5, Công an phường Bình Phú, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Minh Thành (44 tuổi).

Trước đó, khoảng 20 giờ 20 ngày 9-5-2026, tổ công tác thuộc Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt – An Dương Vương, phường Bình Phú. Tại đây, tổ công tác phát hiện ông Đặng Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ phường Bình Phú) điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe.

Ông Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Hoàng ở mức 0,937 mg/l khí thở. Trong lúc CSGT lập biên bản, Nguyễn Minh Thành (em ông Hoàng) đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Ngay sau đó, Thành dùng hai ghế nhựa tấn công, đánh cán bộ CSGT nhằm cản trở việc xử lý. Hành động này nhằm tạo điều kiện cho ông Hoàng điều khiển xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương để lẩn trốn.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phú phối hợp cùng Đội CSGT Chợ Lớn mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, ông Đặng Văn Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ông Thành khai nhận hành vi. Ảnh: CA

Riêng Nguyễn Minh Thành khai nhận đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng CSGT với mục đích giúp anh trai lấy xe bỏ chạy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Nguyễn Minh Thành.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt không lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

Hình ảnh ông Thành dùng ghế nhựa đánh CSGT lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Hành vi chống người thi hành công vụ, cản trở lực lượng chức năng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động của cơ quan Nhà nước và gây mất an ninh trật tự. Mọi hành vi sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc hỗ trợ người khác chống đối đều sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự.