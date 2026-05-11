Lời khai của người biến thịt heo nái thành thịt bò bằng hóa chất ở TP.HCM 11/05/2026 20:05

(PLO)- Nguyễn Văn Thái khai nhận mỗi ngày đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả làm từ heo nái và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite.

Ngày 11–5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái (39 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông) và Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công nghệ "phù phép" heo nái thành thịt bò

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh chống tội phạm an toàn thực phẩm và triển khai tháng cao điểm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện cơ sở sản xuất thịt bò giả do Nguyễn Văn Thái cầm đầu và tổ chức kế hoạch bắt quả tang.

Thắng và Thái (từ trái qua) đã bị Công an TP.HCM khởi tố. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận từ năm 2024 đến nay đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đồng/kg đưa về nhà tại phường Bình Trị Đông. Tại đây, Thái cắt thịt thành từng miếng nhỏ rồi ngâm trong nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm làm giảm mùi heo và thay đổi trạng thái thịt.

Sau đó, số thịt này được đưa vào máy cắt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò. Sản phẩm cuối cùng được đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng/kg.

Thái và Thắng thừa nhận việc dùng hóa chất biến thịt heo nái thành thịt bò. Ảnh: CA

Người này còn khai nhận thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt tươi hơn và bảo quản được lâu rồi bán với giá 180.000 đồng/kg.

Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả làm từ heo nái và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Toàn bộ số thịt này được bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn).

Thu lợi bất chính hơn 9 tỉ đồng từ hóa chất cấm

Theo đó, từ tháng 2–2026, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng tham gia sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm.

Tại cơ quan điều tra, hai người này cùng thừa nhận hành vi và cho biết dù biết hóa chất Sodium Metabisulphite bị cấm dùng trong thực phẩm nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn thực hiện.

Tính từ năm 2024 đến nay, Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Tổng số tiền thu được từ hoạt động phi pháp này là hơn 9 tỉ đồng.

Thái và Thắng mỗi ngày đưa ra thị trường khoảng 140kg thịt bò giả làm từ heo nái và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite. Ảnh: CA

Theo cơ quan chức năng, Sodium Metabisulphite là phụ gia thực phẩm dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa nhưng không được phép sử dụng trong chế biến sản phẩm thịt heo và thịt bò. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xử lý theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, việc kịp thời triệt phá cơ sở này không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân mà còn thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa Công an TP.HCM và các cơ quan truyền thông trong việc rà soát địa bàn, đấu tranh với tội phạm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.