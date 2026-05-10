Bắt hai người trộm xe máy có vàng trong cốp, trốn xuống miền Tây 10/05/2026 15:12

(PLO)- Sau ba ngày truy xét xuyên nhiều địa bàn, công an ở TP.HCM đã bắt giữ hai kẻ trộm chiếc xe máy chứa nhiều tài sản giá trị trong cốp khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long.

Công an phường An Lạc, TP.HCM, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Văn Kiệt (36 tuổi) và Lê Hoàng Hải (40 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị NTKT (ngụ TP.HCM) đến Công an phường An Lạc trình báo về việc bị mất trộm một chiếc xe tay ga. Đáng chú ý, bên trong cốp xe chứa nhiều tài sản giá trị gồm vàng, điện thoại di động, tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Tổng giá trị ước tính khoảng 60 triệu đồng.

Kiệt và Hải nhanh chóng bị công an xác định, bắt giữ. Ảnh: CA

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường An Lạc đã khẩn trương phối hợp cùng các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự triển khai biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng đã rà soát hàng trăm camera an ninh để truy vết nhóm người này qua nhiều địa bàn khác nhau.

Sau ba ngày đêm kiên trì truy xét, lực lượng phối hợp đã bắt giữ thành công Kiệt và Hải khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long. Toàn bộ tang vật gồm xe máy, số vàng và các tài sản khác chưa kịp tiêu thụ đã được công an thu hồi để trao trả cho bị hại.

Công an thu hồi chiếc xe máy tang vật và tài sản liên quan. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Kiệt và Hải khai nhận đã nghiên cứu kỹ địa hình từ trước. Để thực hiện hành vi, nhóm này giả vờ vào mua nước nhằm quan sát sơ hở của chị KT. Sau đó, cả hai phân công người cảnh giới, người thực hiện bẻ khóa trộm xe rồi nhanh chóng tẩu thoát để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Qua vụ việc, Công an phường An Lạc khuyến cáo người dân tuyệt đối không để tài sản có giá trị lớn trong cốp xe máy. Chủ xe nên chủ động trang bị khóa chống trộm, thiết bị định vị và camera an ninh để bảo vệ tài sản. Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để xử lý.