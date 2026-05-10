Tài xế xe công nghệ mất xe máy sau chiêu lừa 'đỡ mất thời gian' của khách 10/05/2026 13:37

(PLO)- Trần Đình Thiện giả làm khách, nói tài xế xe công nghệ đưa xe cho mình cầm lái để chạy nhanh, đỡ mất thời gian rồi dàn cảnh chiếm đoạt.

Ngày 10-5, Công an xã Bình Chánh vừa phối hợp với Tổ địa bàn khu vực 10 và Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ Trần Đình Thiện (29 tuổi, quê TP Huế) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, tối 4-5, anh NHT (31 tuổi, ngụ TP.HCM), hành nghề tài xế xe ôm công nghệ, đến Công an xã Bình Chánh trình báo về việc bị cướp chiếc xe máy Honda Vision.

Anh T cho biết khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi đang đón khách gần khu vực bến xe An Sương thì gặp Thiện thuê chở đi nhưng không đặt qua ứng dụng. Trên đường đi, Thiện liên tục trò chuyện thân mật để tạo lòng tin. Sau đó, Thiện lấy lý do tài xế chạy chậm nên đề nghị được cầm lái để "đỡ mất thời gian" và mượn luôn áo khoác đồng nghiệp của anh T.

Cơ quan chức năng thu hồi chiếc xe, trả lại cho nạn nhân. Ảnh: CA

Do tin tưởng, anh T đã giao xe cho Thiện điều khiển. Tuy nhiên, Thiện không đi đúng lộ trình mà chở nạn nhân qua nhiều tuyến đường vắng, dẫn đến khu đất trống trên đường Giao Thông Hào, thuộc ấp 22, xã Bình Chánh. Tại đây, Thiện giả vờ làm rơi chìa khóa xe và nhờ anh T xuống tìm giúp. Khi nạn nhân vừa xuống xe, Thiện lập tức tăng ga tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ Trần Đình Thiện. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận sau khi chiếm đoạt được xe đã mang đến một tiệm sửa xe tại xã Vĩnh Lộc cầm, lấy bốn triệu đồng để tiêu xài.

Người nhận cầm xe cho biết do quen biết Thiện từ trước nên đã chủ quan, không kiểm tra kỹ giấy tờ và nguồn gốc phương tiện. Hiện chiếc xe máy đã được cơ quan chức năng thu hồi và trao trả cho anh T.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tài xế xe ôm công nghệ cần nâng cao cảnh giác, hạn chế nhận khách ngoài ứng dụng. Đặc biệt, tài xế tuyệt đối không giao phương tiện cho người lạ điều khiển dưới bất kỳ lý do nào để tránh sập bẫy các kịch bản tương tự.