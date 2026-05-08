Công an TP.HCM bắt, vận động 6 người bị truy nã ra đầu thú 08/05/2026 12:26

(PLO)- Công an TP.HCM vừa phối hợp với công an các địa phương bắt và vận động sáu người bị truy nã về các tội lừa đảo, đánh bạc, vận chuyển tiền trái phép tiền tệ qua biên giới ra đầu thú.

Ngày 8-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an các địa phương trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành thực hiện việc bắt giữ, vận động đầu thú đối với sáu người có quyết định truy nã.

Theo đó, ngày 15-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an Đồn Tân Sơn Nhất bắt giữ Nguyễn Thị Tố Nga (55 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi, cùng ngụ tại Úc). Cả hai bị truy nã từ ngày 29-8-2025 về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bà Nga và ông Hùng trước đó bị truy nã về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 13-4, đơn vị cũng phối hợp với Công an phường Lái Thiêu vận động Vũ Văn Cư (42 tuổi, ngụ phường Bình Cơ, TP.HCM) ra đầu thú. Cư là người bị truy nã theo quyết định ngày 21-7-2024 về tội đánh bạc.

Đến ngày 17-4, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với Công an xã Bà Điểm bắt giữ Đặng Văn Bảo (30 tuổi, quê An Giang). Bảo bị Công an tỉnh An Giang truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ tháng 4-2023.

Sau khi bắt giữ, Công an TP.HCM đã làm thủ tục bàn giao Bảo cho Công an tỉnh An Giang để xử lý theo thẩm quyền.

Ông Cư trước đó bị truy nã về tội đánh bạc. Ảnh: CA

Trong các ngày sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM liên tục phối hợp với công an các tỉnh lân cận để truy vết những người đang lẩn trốn.

Cụ thể, ngày 18-4, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường An Tịnh (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (41 tuổi, quê TP Cần Thơ). Hòa là người bị truy nã về tội đánh bạc theo quyết định ban hành ngày 8-1-2026.

Ngày 22-4, đơn vị phối hợp với Công an phường Bình Dương (TP.HCM) bắt giữ Bùi Thống Nhất (50 tuổi). Nhất bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định ngày 23-3-2026.

Hiện Công an TP.HCM đã bàn giao Nhất cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra.