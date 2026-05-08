Công an TP.HCM tìm chủ xe máy trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm Nhật 08/05/2026 10:55

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị chủ sở hữu xe máy biển số 92G2-6737 liên hệ để phục vụ điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 11-11-2025 tại quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Diệp, khu phố 2, Phường Tam Bình.

Khoảng 16 giờ ngày 11-11-2025, Trương Hoài Linh (22 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán. Do nhắc lại mâu thuẫn cũ, Linh gọi điện thách thức và hẹn Trần Chí Toàn (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đến nói chuyện.

Toàn cùng Phạm Chí Nguyện (23 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đến quán gặp Linh nhưng được mọi người can ngăn nên ra về. Tuy nhiên, Linh tiếp tục gọi điện thách thức đánh nhau.

Toàn rủ thêm Đào Văn Đạt (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Nguyện quay lại. Lúc này, Toàn thấy Linh cùng Dương Thế Việt (31 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Gia Tường (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Đại (51 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cầm sẵn kiếm Nhật và vỏ chai bia đứng chờ.

Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu chiếc xe là tang vật trong vụ án. Ảnh: CA

Nhóm Toàn bỏ chạy về bãi xe trên đường Ngô Chí Quốc, Phường Tam Bình rủ thêm Lương Đổng Quang (21 tuổi, ngụ TP.HCM) và năm người khác tham gia. Cả nhóm bàn nhau dùng vỏ chai bia ném trả, Đạt và Quang mang theo hai dao tự chế.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm này quay lại quán, dùng vỏ chai bia ném vào trong. Đạt và Quang cầm dao tự chế đuổi chém nhóm Linh. Khi nhóm Toàn rút ra ngoài, Việt dùng dao phóng lợn, Đại cầm kiếm Nhật cùng nhóm bạn truy đuổi đối phương trên đường Nguyễn Thị Diệp, gây náo loạn khu vực.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều tra, công an xác định xe máy Honda Blade màu đỏ, biển số 92G2-6737; số khung RLHHC09026Y049840; số máy HC09E6049933 có liên quan đến vụ án nhưng chưa rõ chủ sở hữu.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị chủ sở hữu hoặc người biết thông tin phương tiện trên liên hệ tại địa chỉ 934 Tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình hoặc gặp điều tra viên Lê Đức Anh qua số điện thoại 0906.695.369.