Nới quy định slot cho các hãng bay bị ảnh hưởng chiến sự Trung Đông 12/05/2026 10:20

(PLO)- Cục Hàng không Việt Nam áp dụng cơ chế miễn trừ slot và điều chỉnh thời gian áp dụng độ dài chuỗi slot tối thiểu do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không khai thác đi, đến Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các cảng hàng không, sân bay về việc áp dụng chính sách miễn trừ slot do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc áp dụng cơ chế này được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành, đề nghị của các hãng hàng không, khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 1-4 về cơ chế “Không sử dụng slot có lý do chính đáng” (Justified Non-use of Slots - JNUS) và ý kiến của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh (slot) tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Theo đó, các chuyến bay bị ảnh hưởng trong giai đoạn từ ngày 28-2-2026 đến 30-6-2026 sẽ được áp dụng cơ chế miễn trừ slot.

Các hãng hàng không trong ngoài nước được hưởng các chính sách phù hợp trong bối cảnh xung đột Trung Đông. Ảnh: V.LONG

Đối với các hãng hàng không Trung Đông, gồm Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways, các slot trả lại do không sử dụng hoặc sử dụng không đúng trong thời gian từ 28-2-2026 đến 28-3-2026 vẫn được xem là đã sử dụng đúng khi tính điều kiện giữ slot lịch sử cho lịch bay mùa Đông 2026-2027.

Ngoài ra, các slot đã được xác nhận đến thời điểm Ngày cơ sở tính slot lịch sử (HBD), nếu bị trả lại do không sử dụng hoặc sử dụng không đúng trong giai đoạn từ 29-3-2026 đến 30-6-2026, cũng được xem là sử dụng đúng khi giám sát thu hồi chuỗi slot lịch bay mùa Hè 2026 và khi tính slot lịch sử cho mùa Hè 2027.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam và các hãng nước ngoài khác, các slot đã được xác nhận đến thời điểm HBD trong giai đoạn từ 29-3-2026 đến 30-6-2026, nếu được trả lại trước ngày 15-5-2026, cũng sẽ được xem là sử dụng đúng khi giám sát thu hồi chuỗi slot lịch bay mùa Hè 2026 và khi tính slot lịch sử cho mùa Hè 2027.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sau ngày 30-6-2026, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến xung đột tại Trung Đông và biến động giá nhiên liệu bay Jet A-1 để nghiên cứu khả năng kéo dài thời gian áp dụng cơ chế miễn trừ.

Cùng với đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng điều chỉnh thời gian áp dụng độ dài tối thiểu của chuỗi slot.

Cụ thể, cơ quan này tiếp tục áp dụng độ dài chuỗi slot tối thiểu là 5 tuần theo quy định tại Thông tư 29/2021 của Bộ GTVT. Quy định áp dụng độ dài chuỗi slot tối thiểu 10 tuần sẽ được lùi thời điểm thực hiện sang lịch bay mùa Đông 2027.

Slot là khung giờ cất, hạ cánh được cấp cho các hãng hàng không tại sân bay. Đây là căn cứ quan trọng để các hãng xây dựng lịch bay và duy trì quyền khai thác ở các mùa bay tiếp theo. Thông thường, nếu hãng không sử dụng hoặc khai thác không đúng slot theo quy định có thể bị thu hồi. Việc miễn trừ lần này giúp các hãng giữ lại quyền khai thác slot đã được cấp.