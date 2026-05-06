Bí thư Đà Nẵng nói rõ về thông tin dời làng đại học vào Tam Kỳ 06/05/2026 16:22

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng cho hay thông tin lan truyền về việc TP có chủ trương di dời làng đại học vào Tam Kỳ là cách hiểu chưa chính xác.

Ngày 6-5, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP đã thông tin về quy hoạch làng đại học Đà Nẵng.

Theo ông Quang, thông tin lan truyền về việc TP có chủ trương di dời làng đại học từ phường Ngũ Hành Sơn vào TP Tam Kỳ cũ là cách hiểu chưa chính xác.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: VA

Đà Nẵng không có chủ trương quy hoạch lại theo hướng di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên điều kiện thực tế và đặc thù của từng trường.

Ông Quang cho hay, dự án làng đại học tại phường Ngũ Hành Sơn và phường Điện Bàn Đông được quy hoạch từ gần 30 năm trước, diện tích khoảng 300 ha. Hiện khoảng một nửa diện tích đã được phê duyệt và đang có đề xuất mở rộng quy mô lên khoảng 600 ha.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định quy hoạch này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. TP đã đưa vào danh mục nhiều dự án hạ tầng phục vụ khu vực này. Đại học Đà Nẵng cũng đã triển khai giai đoạn đầu với tổng vốn gần 2.800 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nơi ở cho sinh viên.

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch chung, TP sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp. Một trong những định hướng được xem xét là cho phép một số trường đại học mở rộng cơ sở tại khu vực Tam Kỳ.

Ông Quang cho rằng, Đà Nẵng hiện có 15 trường đại học, viện nghiên cứu cùng nhiều cơ sở đào tạo nghề. Việc tập trung quá nhiều trường trong nội đô đang tạo ra áp lực lớn về quỹ đất và hạ tầng giao thông đô thị.

Do đó, việc từng bước điều chỉnh, phân bổ lại không gian đào tạo là cần thiết để nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm, tạo điều kiện phát triển bền vững.