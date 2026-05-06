Vừa thu tiền trăm mỗi kg, giá sầu riêng lại quay đầu giảm mạnh 06/05/2026 14:53

(PLO)- Giá sầu riêng xuống thấp do gặp áp lực nguồn cung song vẫn có nhiều kỳ vọng vào xuất khẩu trong quý 2 nhờ các động lực như đáp ứng đúng nhu cầu thị trường về chủng loại và sự gia tăng lượng hàng chế biến sâu

Sầu riêng vẫn là luôn là điểm sáng của xuất khẩu rau quả trong những tháng đầu năm 2026.

Nhiều tín hiệu tốt từ xuất khẩu sầu riêng đông lạnh

Số liệu từ Hải quan cho biết, trong quý 1-2026, xuất khẩu sầu riêng tươi hoặc đông lạnh gần 61 ngàn tấn, đạt gần 222 triệu USD, tăng 120% về lượng và gần 128% về giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu sầu riêng tươi đạt trên 51 ngàn tấn và sầu riêng đông lạnh đạt xấp xỉ 9,7 ngàn tấn. Bên cạnh đó, Việt Nam còn xuất khẩu một số sản phẩm chế biến từ sầu riêng như sấy khô, xay nhuyễn, nước ép, song trị giá ở mức thấp.

Báo cáo cũng cho biết, giá xuất khẩu bình quân của sầu riêng tươi giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 3.515 USD/tấn. Ngược lại, giá xuất khẩu sầu riêng đông lạnh lại tăng 20,1% lên mức 4.302 USD/tấn. Đây là tín hiệu tốt cho sản phẩm sầu riêng chế biến.

Xuất khẩu sầu riêng trong quý 1-2026 tăng về lượng và giá so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: TÙNG NGUYỄN

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, về cơ cấu thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ yếu của loại quả này, với giá trị xuất khẩu đạt hơn 200 triệu USD trong 3 tháng đầu năm, tỉ trọng chiếm tới hơn 90%.

Một điểm đáng chú ý, bên cạnh thị trường Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam hiện cũng đang khai thác rất tốt nhiều thị trường tiềm năng khác với tốc độ xuất khẩu tăng trưởng khá khả quan. Đơn cử Mỹ tăng 107,5%, Papua New Guinea tăng 285,4%, Nhật Bản tăng 11,8%, Hàn Quốc tăng gần 262%, hay Australia tăng 40,4%... Điều này cho thấy sầu riêng đang dần được người tiêu dùng nước ngoài ưa chuộng.

Vào chính vụ thu hoạch nhưng giá sầu riêng lại giảm

Trái ngược với sự khởi sắc của quý 1-2026 nhờ hiệu ứng mùa Tết, bước sang tháng 4 và đầu tháng 5, thị trường sầu riêng bất ngờ đảo chiều.

Ghi nhận thực tế vào ngày 6-5 tại khu vực miền Tây và miền Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng đang ở mức rất thấp.

Giá thu mua sầu riêng giảm vào chính vụ thu hoạch. Video: THU HÀ

Cụ thể, giá sầu riêng hôm nay của Ri 6 loại A chỉ còn dao động từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, tùy khu vực, loại B từ 25.000 - 29.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Thái (Monthong) hàng tuyển giá thu mua cao nhất đạt 116.000 đồng/kg, hàng loại A đạt từ 85.000 - 88.000 đồng/kg và 60.000 - 65.000 đồng/kg đối với hàng loại B. So với thời điểm tháng 2-2026, giá sầu riêng nhìn chung đã sụt giảm mạnh khiến nhà vườn rơi vào thế khó dù sản lượng khá dồi dào.

Lý giải điều này, ông Nguyễn Văn Mười cho biết, quý 2 là giai đoạn chính vụ của sầu riêng tại các vùng trồng trọng điểm như ĐBSCL và Tây Nguyên, dẫn đến nguồn cung tăng đột biến. Song song với đó, đây cũng là thời điểm thị trường Thái Lan đang bước vào chính vụ, tạo ra cuộc cạnh tranh trực tiếp về cả giá thành lẫn chất lượng tại thị trường Trung Quốc.

Chưa kể, người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng ưa chuộng giống Monthong hơn Ri6, dù giá cao hơn đáng kể, điều này cũng tác động đến việc thu mua đối với Ri 6.

Ngoài yếu tố mùa vụ, ông Mười cũng lo ngại công tác kiểm soát chất lượng quả, kiểm nghiệm tỉ lệ tồn dư kim loại chưa đồng đều ở các khu vực, còn phụ thuộc vào hệ thống kiểm nghiệm vốn chịu áp lực lớn khi vào cao điểm vụ. Điều này tạo áp lực cho sầu riêng, nhất là Ri6 gặp khó trong cạnh tranh về thị trường và giá.

Dù vậy, ông Mười vẫn kỳ vọng, thị trường sầu riêng sẽ sớm ổn định vào giữa năm nhờ vào lượng sầu riêng Monthong nhiều hơn, đáp ứng được nhu cầu thị trường xuất khẩu, và việc kiểm soát chất lượng đảm bảo.

Bên cạnh đó, việc các nhà máy chế biến sâu (cấp đông, sấy) đã được hoàn thiện công suất trong năm 2025 sẽ giúp giảm áp lực tiêu thụ quả tươi, tránh được tình trạng "được mùa mất giá" cục bộ. "Việc duy trì chất lượng đồng đều là yếu tố quyết định cho sự thành công của ngành"- ông Mười nhận định.