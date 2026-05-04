ACV đối mặt nguy cơ ‘mất trắng’ hàng ngàn tỉ đồng vì các hãng bay nợ phí 04/05/2026 16:26

(PLO)- Nhiều hãng hàng không đang nợ tiền ACV, trong đó có doanh nghiệp nợ đến hơn 2.600 tỉ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng đang đối mặt với nhiều khoản nợ xấu từ các hãng hàng không.

Theo báo cáo, doanh thu thuần của ACV trong quý I đạt khoảng 6.840 tỉ đồng, tăng so với mức hơn 6.350 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 3.346 tỉ đồng. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp này thu về khoảng 37 tỉ đồng lợi nhuận.

ACV đang đầu tư, quản lý nhiều sân bay trong nước. Ảnh: ACV

Dù kết quả kinh doanh tích cực, ACV vẫn phải trích lập và theo dõi nhiều khoản nợ xấu phát sinh từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không. Đáng chú ý, Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đang nợ hơn 2.659 tỉ đồng. Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines nợ khoảng 882 tỉ đồng. Công ty cổ phần hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) nợ cả gốc và lãi khoảng 244 tỉ đồng, trong khi Công ty hàng không Mekong nợ hơn 25 tỉ đồng.

Đây là các khoản tiền phát sinh từ việc các hãng bay sử dụng dịch vụ của ACV như cất hạ cánh, phục vụ mặt đất, đảm bảo an ninh hành khách… nhưng chưa thanh toán. Theo đánh giá, các khoản này có khả năng khó thu hồi.

Hiện ACV đang quản lý, khai thác 23 sân bay trên cả nước, trong đó có 11 cảng hàng không quốc tế. Doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ phục vụ hành khách bên cạnh các dịch vụ hàng không khác.

ACV cũng là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỉ đồng. Đây là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, cần nguồn vốn rất lớn để triển khai.

Về cơ cấu vốn, ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỉ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính là cơ quan đại diện phần vốn nhà nước, nắm giữ 95,41% vốn điều lệ của doanh nghiệp.