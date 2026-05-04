Bộ GD&ĐT dự kiến giảm 2 đơn vị 04/05/2026 14:33

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất còn 16 đơn vị, giảm hai đầu mối là Thanh tra, sáp nhập Tạp chí Giáo dục và bổ sung chức năng về khoa học, chuyển đổi số.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT thay thế Nghị định 37/2025.

Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT dự kiến có 16 đơn vị, giảm hai đơn vị so với hiện hành.

Cụ thể, về các tổ chức thuộc Bộ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, dự thảo quy định 14 đơn vị (giảm một đơn vị là Thanh tra).

14 đơn vị này bao gồm Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Phổ thông, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Vụ Học sinh, sinh viên, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Cục Hợp tác quốc tế và Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Về các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, dự thảo quy định gồm hai đơn vị (giảm một đơn vị), bao gồm Báo Giáo dục và Thời đại và Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục.

Sự thay đổi này đến từ việc Tạp chí Giáo dục được chuyển về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để sáp nhập với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tạp chí Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quyết định sắp xếp, tổ chức lại. Thời hạn hoàn thành việc sắp xếp này là trước ngày 1-9-2026.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng được đổi tên thành Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục nhằm tập trung vào công tác hỗ trợ xây dựng chiến lược, chính sách giáo dục cho ngành.

Điều 3, Nghị định 37/2025 quy định cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT gồm: 1. Vụ Giáo dục Mầm non. 2. Vụ Giáo dục Phổ thông. 3. Vụ Giáo dục Đại học. 4. Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh. 5. Vụ Học sinh, sinh viên. 6. Vụ Pháp chế. 7. Vụ Tổ chức cán bộ. 8. Vụ Kế hoạch - Tài chính. 9. Văn phòng. 10. Thanh tra. 11. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. 12. Cục Quản lý chất lượng. 13. Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin. 14. Cục Hợp tác quốc tế. 15. Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. 16. Báo Giáo dục và Thời đại. 17. Tạp chí Giáo dục. 18. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Về chức năng, dự thảo bổ sung và làm rõ chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các dịch vụ công trong hệ thống giáo dục quốc dân. Sự điều chỉnh này nhằm phù hợp với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, dự thảo bỏ chức năng "phát triển kỹ năng nghề" của Bộ GD&ĐT. Theo cơ quan soạn thảo, quy định tại Nghị định 138/2026 đã thống nhất đầu mối chuyển chức năng, nhiệm vụ này về Bộ Nội vụ quản lý.

Các nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ GD&ĐT cơ bản được giữ nguyên so với quy định tại Nghị định 37/2025 nhưng có sự khái quát hóa theo các nhóm nhiệm vụ lớn. Cơ quan soạn thảo cho biết việc này nhằm đảm bảo nguyên tắc không quy định lại các nội dung đã có trong luật, nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật khác.