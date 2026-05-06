Talkshow 'Đổi mới tuyển sinh đại học 2026 – Cơ hội và lưu ý cho thí sinh' 06/05/2026 06:59

(PLO)- Tham dự talkshow, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục sẽ phân tích những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2026 và đưa ra những lưu ý quan trọng giúp thí sinh có chiến lược đăng ký xét tuyển phù hợp.

Sáng nay, ngày 6-5, tại Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ diễn ra Talkshow “Đổi mới tuyển sinh đại học 2026 – Cơ hội và lưu ý cho thí sinh”. Chương trình có sự đồng hành của Công ty iCD Việt Nam, Trường Đại học Văn Hiến và một số đơn vị khác. Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi talkshow “360° học đường” do Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện.

Talkshow diễn ra trong bối cảnh mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng trong quy chế tuyển sinh, khiến nhiều trường ĐH phải điều chỉnh cách thức xét tuyển. Cùng với đó, không ít trường chuyển hướng sang phương thức xét tuyển tổng hợp.

Những thay đổi này nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng đầu vào cho các cơ sở đào tạo, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thí sinh và các trường đại học trong hoạt động thi tuyển, xét tuyển.

Thực tế cho thấy nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn còn lúng túng trong việc nắm bắt những đổi mới để có lựa chọn phù hợp.

Tham gia trao đổi tại talkshow có các khách mời:

- PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng, Phòng đào tạo, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM

- Thạc sĩ Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Điều hành Trường Đại học Văn Hiến

- Ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man, TP.HCM.

Talkshow nhằm cung cấp những thông tin tuyển sinh năm 2026 một cách chính xác, kịp thời, phân tích các điểm mới trong quy chế tuyển sinh cũng như xu hướng xét tuyển mới của các trường đại học.

Ngoài ra, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục sẽ đưa ra những lưu ý quan trọng giúp thí sinh hiểu đúng hơn, tránh những sai sót đáng tiếc tìm hiểu thông tin xét tuyển, từ đó chủ động xây dựng chiến lược đăng ký phù hợp và hiệu quả.