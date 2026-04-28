Trường ĐH Luật TP.HCM xét tuyển lại tổ hợp C00, A00 thêm 2 năm 28/04/2026 15:58

(PLO)- Từng dự kiến bỏ nhưng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) vẫn được Trường ĐH Luật TP.HCM quyết định tiếp tục sử dụng để tuyển sinh ngành Luật trong năm 2026 và 2027.

Ngày 28-4, Trường ĐH Luật TP.HCM thông báo phương thức tuyển sinh trình độ ĐH hệ chính quy năm 2026 với 5 phương thức xét tuyển, dự kiến tuyển sinh 11 ngành đào tạo, trong đó có nhiều ngành mới.

5 phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT và của trường; xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm SAT; xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh học tại các trường nằm trong danh sách ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT; xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 11 ngành đào tạo, gồm: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý), Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Ngôn ngữ Trung Quốc. Trong đó, 4 ngành dự kiến tuyển sinh từ năm 2026 là Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Thông tin tuyển sinh từng ngành tại Trường ĐH Luật TP.HCM.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế hoặc SAT, thí sinh phải tốt nghiệp THPT, có tổng điểm trung bình cộng 6 học kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 22,50 trở lên. Đồng thời phải có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc điểm SAT còn giá trị đến ngày 30-6-2026.

Mức tối thiểu với chứng chỉ tiếng Anh là IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 65 điểm; SAT từ 1.150/1.600 điểm trở lên. Thí sinh có thể được cộng điểm khuyến khích tối đa 1,5 điểm tùy mức điểm chứng chỉ hoặc SAT. Với tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, trường cũng quy định ngưỡng tối thiểu riêng theo từng loại chứng chỉ quốc tế.

Với phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh các trường THPT thuộc danh sách của ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh phải học đủ 3 năm tại trường trong danh sách, có kết quả học tập từng năm lớp 10, 11, 12 đạt mức tốt, đồng thời tổng điểm trung bình cộng 6 học kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 24,50 trở lên.

Trường cũng sử dụng kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026 để xét tuyển. Thí sinh phải có điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, do các đơn vị phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục tổ chức. Điểm các môn V-SAT sẽ được quy đổi tương đương điểm thi tốt nghiệp THPT theo bảng quy đổi công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường chỉ sử dụng kết quả kỳ thi năm 2026, không dùng điểm thi các năm trước. Trường cũng không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành điểm môn ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp xét tuyển.

Về nguyên tắc tính điểm xét tuyển, điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 30, gồm điểm tổ hợp môn cộng điểm cộng (nếu có) và điểm ưu tiên (nếu có). Trong tổ hợp xét tuyển phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số 1/3.

Đáng chú ý, tổ hợp C00 (văn, sử, địa) vẫn được trường tiếp tục sử dụng để tuyển sinh ngành Luật trong năm 2026 và 2027. Đây là thay đổi với phương án dự kiến công bố cuối tháng 12-2025, khi trường từng thông tin sẽ không xét tuyển các tổ hợp truyền thống như C00, A00... từ năm 2026 để điều chỉnh theo quy định dự kiến mới từ Bộ GD&ĐT về tỉ lệ môn chung trong tổ hợp xét tuyển.

Trường cũng lưu ý, riêng từ khóa tuyển sinh năm 2028 trở đi, tất cả tổ hợp xét tuyển ngành Luật của trường đều phải có môn ngoại ngữ. Nhiều ngành khác hiện còn dùng tổ hợp A00 đến năm 2027, sau đó từ năm 2028 sẽ yêu cầu tất cả tổ hợp phải có môn tiếng Anh.