Kỳ thi đánh giá năng lực lập kỷ lục mới: Hơn 100.000 thí sinh thi lại lần 2 26/04/2026 13:52

(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 24-5 tại 15 địa phương với số thí sinh cao kỷ lục.

Chiều 26-4, Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026.

Kết thúc thời gian đăng ký dự thi đợt 2 (từ 18 đến 25-4), có 172.622 thí sinh đăng ký. Trong đó, 169.935 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí. Cụ thể, 109.957 thí sinh đã tham dự đợt 1 và 59.978 thí sinh chỉ đăng ký dự thi đợt 2. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng 77,25%.

Với số liệu này, kỳ thi Đánh giá năng lực tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới với số thí sinh đăng ký dự thi trong 1 đợt cao nhất lịch sử 9 năm qua của kỳ thi.

Nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi tăng cao của đợt 2 năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM đã phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng bổ sung các điểm thi tại các địa phương đã tổ chức thi đợt 1. Qua đó, nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Việc mở rộng mạng lưới điểm thi không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức kỳ thi quy mô lớn, hướng đến phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

Theo kế hoạch, kỳ thi đợt 2 sẽ diễn ra vào sáng 24-5, kết quả dự kiến công bố vào ngày 6-6.

Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, làm bài thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần chính, tổng điểm bài thi là 1.200, mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học 30 câu; phần tư duy khoa học 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Tính đến nay, theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, đã có 107 trường ĐH và 11 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án của từng đơn vị.