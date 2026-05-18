1 trường THCS tại TP.HCM xét tuyển học sinh lớp 5 toàn TP 18/05/2026 16:43

(PLO)- Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 tại các trường tiểu học ở TP.HCM sẽ được xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, nếu đáp ứng một số tiêu chí.

Trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu xét tuyển vào lớp 6 dựa trên kết quả học tập và các giấy tờ liên quan của học sinh (các loại giấy khen, các thành tích học sinh đạt được).

Tiết đọc sách của học sinh Trường THCS Vân Đồn. Ảnh: NTCC

Trường tuyển sinh hai lớp tiếng Anh tích hợp và sáu lớp phổ thông. Cụ thể:

Hai lớp tiếng Anh tích hợp là dành cho học sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Anh tích hợp cấp tiểu học, trong đó có tiếp nhận số học sinh hoàn thành chương trình tiếng Anh tích hợp từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Sáu lớp phổ thông là dành cho học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5 tại các trường tiểu học ở TP.HCM.

Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường phải đáp ứng các điều kiện sau:

Trong độ tuổi theo quy định (căn cứ theo giấy khai sinh)

Đã hoàn thành chương trình tiểu học tại TP.HCM, cuối năm học lớp 5 đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” và tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 của hai môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 19 điểm trở lên

Học sinh phải đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh của TP tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Trường cũng quy định rõ tiêu chí xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 của hai môn Tiếng Việt và Toán + điểm khuyến khích.

Điểm khuyến khích là điểm cộng dựa trên thành tích cá nhân mỗi học sinh đạt được. Cụ thể, học bạ lớp 3, lớp 4 cuối mỗi năm học đạt danh hiệu học sinh xuất sắc được tính 1,0 điểm. Học sinh đạt giải khuyến khích trở lên các cấp thi từ cấp TP trở lên thuộc các lĩnh vực: Thể dục - Thể thao, Âm nhạc, Mỹ thuật, Văn học, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Khoa học... cũng được cộng điểm (Giải Nhất: 2,0 điểm; Giải Nhì: 1,5 điểm; Giải ba: 1,0 điểm; Giải khuyến khích: 0,5 điểm).

Trường THCS Vân Đồn lưu ý thành tích các cuộc thi phải do Bộ GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức và có giấy chứng nhận. Đối với các môn thể thao thi đấu đồng đội, chỉ xét thành tích Huy chương vàng cấp TP trở lên (1,0 điểm). Trường hợp học sinh đạt nhiều giải thưởng, giấy khen, giấy chứng nhận cùng một lĩnh vực, trường chỉ xét 1 thành tích cao nhất.

Căn cứ vào tổng điểm xét tuyển theo tiêu chí trên, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường hợp những học sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu, Hội đồng sẽ căn cứ thứ tự ưu tiên về trình độ ngoại ngữ tính từ cao xuống thấp theo các chứng chỉ; Tổng điểm kiểm tra cuối năm vào các môn học: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học, Lịch sử và Địa lý; Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn phường Xóm Chiếu và các trường trên địa bàn phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội.

Thời gian tuyển sinh như sau:

Từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6: Đăng ký tuyển sinh được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Từ ngày 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6: Thực hiện xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh.

Từ ngày 16-6 đến ngày 23-6: Trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học và hướng dẫn phụ huynh xác nhận trực tuyến tại trang tuyển sinh thành phố.