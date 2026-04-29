TP.HCM: Một trường THCS xét tuyển lớp 6 không giới hạn ranh giới hành chính 29/04/2026 17:35

(PLO)- Năm học 2026-2027, Trường THCS Phan Văn Trị xét tuyển lớp 6 không giới hạn ranh giới hành chính. Học sinh tại các phường thuộc TP.HCM đều có thể tham gia nếu đảm bảo tiêu chí.

Trường THCS Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông đã thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027.

Học sinh Trường THCS Phan Văn Trị trong một hoạt động tại trường. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Theo đó, năm học tới, trường thực hiện tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Phạm vi xét tuyển không giới hạn ranh giới hành chính. Cụ thể, học sinh ở bất cứ phường nào thuộc TP.HCM đều có quyền tham gia xét tuyển nếu đảm bảo các tiêu chí theo kế hoạch được UBND phường Hạnh Thông phê duyệt.

Thời gian đăng ký tuyển sinh từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 17-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Khi đăng ký, phụ huynh lưu ý thực hiện song song hai nội dung tại cùng một thời điểm:

Đăng ký đối tượng và khu vực tuyển sinh để làm căn cứ phân bổ vào các trường đại trà trên địa bàn.

Đăng ký vào trường có chương trình đặc thù (chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế). Nếu không đăng ký nội dung này, học sinh sẽ không thuộc đối tượng xét tuyển của trường.

Nhà trường lưu ý phụ huynh thường xuyên theo dõi website trường để nắm bắt thông tin và nộp hồ sơ kịp thời.

Trường THCS Phan Văn Trị hoạt động theo mô hình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế. Trường thu hút phụ huynh nhờ sĩ số thấp (35 học sinh/lớp), cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng giáo dục tốt.