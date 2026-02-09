TP.HCM ban hành bộ tiêu chí mới về trường tiên tiến, hội nhập quốc tế 09/02/2026 18:02

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành bộ tiêu chí thí điểm về trường tiên tiến, hội nhập quốc tế với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó yêu cầu 100% đội ngũ giáo viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về bộ tiêu chí thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cho các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến và hội nhập quốc tế.

Bộ tiêu chuẩn áp dụng cho quy mô ngành GD&ĐT TP.HCM sau sáp nhập, thay thế Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 23-5-2025 của UBND TP.HCM ban hành trước đó.

Cô trò Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng check in tiểu cảnh xuân ở trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Để được công nhận là trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, trước hết cơ sở giáo dục phải được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức 2 trở lên.

Đồng thời, đơn vị phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu theo bộ tiêu chuẩn thí điểm với 5 tiêu chuẩn và 19 tiêu chí thành phần. Nội dung bao gồm các tiêu chuẩn về điều kiện tổ chức và quản lý; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động và kết quả giáo dục.

Bộ tiêu chuẩn này có nhiều tiêu chí mới như điều kiện tiếng Anh, công nghệ, phổ cập bơi, giao lưu học tập ở nước ngoài.

Cụ thể, điều kiện tổ chức và quản lý phải đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục từ mức 3 trở lên; ứng dụng CNTT trong quản lý; đảm bảo sĩ số 35 em/lớp và tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày.

Đối với tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, bộ tiêu chí đề cập ít nhất 80% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi. Ít nhất 80% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có nhân sự đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đáng chú ý, 100% giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp; 100% nhân sự có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng.

Về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trường phải có phòng học riêng biệt cho môn âm nhạc, mỹ thuật, khoa học và ngoại ngữ; có nhà tập đa năng hoặc hồ bơi hoặc cả hai.

Về hoạt động giáo dục, trường phải dạy học tiếng Anh tích hợp, tin học theo chuẩn quốc tế và 100% tiết học ứng dụng công nghệ thông tin. Học sinh được tăng cường ngoại ngữ, tin học, giáo dục STEM.

Về kết quả giáo dục, 100% học sinh hoàn thành chương trình. Ít nhất 90% học sinh được đánh giá hoàn thành tốt trở lên, trong đó ít nhất 70% đạt hoàn thành xuất sắc.

UBND TP.HCM yêu cầu triển khai bộ tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện thực tế, lộ trình phát triển của từng địa phương. Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn áp dụng thống nhất, bảo đảm không làm thay đổi mục tiêu của bộ tiêu chuẩn.

UBND TP.HCM giao UBND phường, xã, đặc khu căn cứ điều kiện thực tế để thực hiện lộ trình triển khai. Mục tiêu hướng tới mỗi cấp học có ít nhất một cơ sở giáo dục đáp ứng bộ tiêu chuẩn này.

Đồng thời, các trường đang thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao cần rà soát, đối chiếu theo bộ tiêu chuẩn mới.

TP.HCM hiện có 69 trường thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế theo bộ tiêu chí từ năm 2022. Thời gian tới, các trường sẽ hoàn thiện hồ sơ để chuyển tiếp thực hiện theo bộ tiêu chí mới.