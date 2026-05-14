Kiến nghị dịch chuyển một phần Làng đại học Đà Nẵng về hướng sông Vĩnh Điện 14/05/2026 11:35

(PLO)- Đại học Đà Nẵng kiến nghị dịch chuyển một phần làng đại học về hướng sát sông Vĩnh Điện nhằm thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sáng 14-5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai thành công dự án làng đại học tại phường Ngũ Hành Sơn.

Làng đại học Đà Nẵng đã được Chính phủ quy hoạch cách đây 30 năm, hiện nằm trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và Điện Bàn Đông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn hiện có khoảng 10.000 sinh viên đang theo học. Có sáu công trình đã khởi công mới và dự kiến cuối năm 2027 sẽ hoàn thành, phục vụ việc chuyển cơ quan Đại học Đà Nẵng và khoảng 10.000 sinh viên nữa vào đây bước đầu.

Ông Vũ cho hay, hình thành khu đô thị đại học Đà Nẵng là điều kiện cơ sở vật chất rất quan trọng để Đại học Đà Nẵng phát triển lên Đại học Quốc gia. Tuy vậy công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp một số vướng mắc, nhất là ở khu vực phường Điện Bàn Đông.

Theo ông Đinh Thế Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, phần 190 ha phía phường Điện Bàn Đông dân cư hiện hữu sinh sống dày đặc. Do đó, Đại học Đà Nẵng đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch làng đại học tại đây về hướng sát sông Vĩnh Điện.

Đồng thời, Đại học Đà Nẵng cũng kiến nghị nâng tổng diện tích làng đại học lên khoảng 500 ha. Cụ thể sẽ lấy thêm một phần đất ở các phường Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc và Ngũ Hành Sơn.

Tuy nhiên, việc dịch chuyển một phần làng đại học về phía Tây hướng sông Vĩnh Điện đang vướng một số định hướng của TP, trong đó có định hướng các khu TOD đường sắt. TP sẽ nghiên cứu cụ thể việc này khi điều chỉnh quy hoạch chung.

Kết luận nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay sau khi có giá đất cụ thể, TP sẽ tập trung giải phóng hết 110 ha ở phường Ngũ Hành Sơn để giao cho Đại học Đà Nẵng.

Đà Nẵng đang lập quy hoạch chung và lãnh đạo TP giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, đề xuất liên quan đến các bước tiếp theo của dự án làng đại học.

Như PLO đã thông tin, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng mới đây, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP đã thông tin về quy hoạch làng đại học Đà Nẵng.

Theo ông Quang, thông tin lan truyền về việc TP có chủ trương di dời làng đại học từ phường Ngũ Hành Sơn vào TP Tam Kỳ cũ là cách hiểu chưa chính xác.

Đà Nẵng không có chủ trương quy hoạch lại theo hướng di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên điều kiện thực tế và đặc thù của từng trường.

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch chung, TP sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp. Một trong những định hướng được xem xét là cho phép một số trường đại học mở rộng cơ sở tại khu vực Tam Kỳ.