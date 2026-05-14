Trường năng khiếu nhưng không thể tuyển học sinh năng khiếu? 14/05/2026 17:17

(PLO)- Một số trường mang tên năng khiếu nhưng nhiều năm không thể tuyển học sinh năng khiếu do thiếu cơ chế và cơ sở vật chất.

Ngày 14-5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đã khảo sát thực tế tại ba trường gồm Trường Phổ thông năng khiếu TDTT (thể dục thể thao) Nguyễn Thị Định (phường Phú Định), Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Bình Chánh (xã Bình Lợi) và Trường THPT Năng khiếu TDTT (phường Tân Định).

Buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác thẩm tra tờ trình nghị quyết quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các trường từ năm học 2025-2026.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM khảo sát tại Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định. Ảnh: NQ

Nhiều phòng học phải đóng cửa vì sụt lún

Tại Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, đoàn khảo sát ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều hạng mục, từ khu ký túc xá, phòng học đến sân bãi tập luyện.

Ông Nguyễn Uy Đức, Phó Hiệu trưởng, cho biết tình trạng sụt lún đã diễn ra nhiều năm nhưng trở nên nghiêm trọng hơn từ năm 2023 đến nay. Không chỉ một vài khu vực mà gần như toàn bộ khuôn viên trường đều bị ảnh hưởng.

Nhiều phòng học tại trường phải đóng cửa vì bị sụt lún nghiêm trọng do khu vực này trước đây là đầm lầy. Ảnh: NQ

“Theo thời gian, nền đất mềm của khu vực vốn là đầm lầy bắt đầu xuống cấp và sụt lún mạnh hơn” - ông Đức nêu thực trạng.

Hiện nhiều phòng học và phòng thí nghiệm đã phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh. Dù nền gạch phía trên chưa vỡ, phần bên dưới đã bị rỗng và có nguy cơ sập nếu nhiều người di chuyển cùng lúc.

Trường hiện có nhà điều hành, nhà thi đấu tổng hợp, hồ bơi, sân bóng đá cỏ nhân tạo, đường chạy điền kinh cùng hai khối ký túc xá. Năm học 2025-2026, trường có 16 lớp năng khiếu từ khối 6 đến khối 12 với 448 học sinh năng khiếu trên tổng số 1.598 học sinh.

Công tác khảo sát thực tế tại các trường nhằm để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn từ đó có phương hướng để các trường năng khiếu thể dục thể thao phát triển tốt. Ảnh: NQ

Theo nhà trường, học sinh năng khiếu vẫn phải học đầy đủ chương trình văn hóa như học sinh phổ thông bình thường, trong khi thời gian tập luyện và thi đấu chiếm phần lớn quỹ thời gian trong ngày.

Ngoài khó khăn về học tập, trường cũng kiến nghị khôi phục chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu. Trước khi Nghị quyết 05/2022 có hiệu lực, học sinh được hỗ trợ 90.000 đồng/ngày trong thời gian tập luyện và 150.000 đồng/ngày khi thi đấu trong nước. Tuy nhiên, chính sách này hiện đã dừng.

Trường mang tên năng khiếu nhưng không thể tuyển học sinh năng khiếu

Một nghịch lý khác được nêu ra tại buổi làm việc là Trường THPT Năng khiếu TDTT hiện không có học sinh năng khiếu.

Trường THPT năng khiếu TDTT có diện tích gần 800m2, gồm 1 trệt và 6 lầu, không tuyển được học sinh năng khiếu vì vướng cơ chế và không có cơ sở vật chất. Ảnh: NQ

Ông Nguyễn Công Đức, Hiệu trưởng cho biết trước khi chuyển giao năm 2021, trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng thể thao cho học sinh và giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

Sau khi được chuyển giao về Sở GD&ĐT TP.HCM vào năm 2021, trường giảng dạy và học tập như một trường THPT bình thường.

“Trường có 644 em, 19 lớp. Trường không có học sinh năng khiếu, tất cả đều là học sinh thường. Lý do, trường không có cơ sở vật chất và điều kiện về cơ chế để tuyển học sinh năng khiếu” - ông Đức nói.

Ngôi trường rộng chưa tới 800m², gồm một trệt và sáu lầu, không có sân chơi, học sinh phải di chuyển bằng cầu thang bộ lên các tầng cao do thang máy nhỏ chỉ phục vụ giáo viên.

Theo lãnh đạo trường, việc vẫn giữ tên “Trường phổ thông năng khiếu TDTT” trong khi không thể tuyển sinh học sinh năng khiếu gây ra nhiều khó khăn khi làm công tác thi vào lớp 10 do nhiều trường THCS, giáo viên, phụ huynh vẫn lầm tưởng rằng học sinh phải có năng khiếu mới được vào trường.

Trường phổ thông năng khiếu phải có học sinh năng khiếu

Ông Dương Hoài Bảo, Hiệu trưởng Trường PTNK TDTT Bình Chánh, cho biết học sinh năng khiếu hiện phải học văn hóa như học sinh phổ thông bình thường vào buổi sáng và tập luyện chuyên sâu vào buổi chiều, khiến áp lực học tập và tập luyện đều rất lớn.

Trong khi đó, phần lớn học sinh ở xa trường, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên rất cần chính sách hỗ trợ về dinh dưỡng, đồng phục và chi phí học tập.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: NQ

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định tất cả học sinh, kể cả học sinh năng khiếu, đều phải học và được đánh giá theo đúng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, các trường có thể linh hoạt về thời gian kiểm tra, thi cử đối với học sinh tham gia tập luyện và thi đấu.

Sở GD&ĐT cũng cho biết đã làm việc với Ban Quản lý công trình công nghiệp và dân dụng để khảo sát, lập dự toán sửa chữa Trường Nguyễn Thị Định nhằm sớm đưa vào danh mục đầu tư công.

Theo bà Hằng, TP.HCM hiện có nhiều chính sách hỗ trợ cho các trường năng khiếu, trong đó học sinh năng khiếu được hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng/năm từ nguồn chi thường xuyên. Các trường cần chủ động xây dựng kế hoạch và đề xuất cụ thể để được xem xét cấp kinh phí.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NQ



Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho rằng thành phố đang đặt nhiều kỳ vọng vào hệ thống trường năng khiếu TDTT để đào tạo vận động viên thành tích cao cho TP.HCM và quốc gia. Tuy nhiên, không thể đào tạo vận động viên chuyên nghiệp trong điều kiện chắp vá như hiện nay.

Theo ông, có trường diện tích quá nhỏ, thiếu sân bãi tập luyện, trong khi một số trường có quỹ đất lớn lại chưa được khai thác hiệu quả. Việc học sinh phải đi mượn sân bãi hay công viên bên ngoài để tập luyện là điều không phù hợp với mô hình đào tạo năng khiếu chuyên nghiệp.

Việc học sinh phải đi mượn sân bãi hay công viên bên ngoài để tập luyện là điều không phù hợp với mô hình đào tạo năng khiếu chuyên nghiệp. Vì thế, trong thời gian tới ban Văn hoá - xã hội sẽ làm việc với Sở GD&ĐT, Sở Văn hoá thể thao để làm rõ trường phổ thông năng khiếu phải có học sinh năng khiếu, hoặc tính toán đổi tên trường. Còn việc liên kết đào tạo thì không khả thi.

Một nội dung được nhấn mạnh là học sinh năng khiếu cần được tổ chức học tập, ăn ở và tập luyện tập trung ngay tại trường. Các trường cần đề xuất cụ thể về chế độ dinh dưỡng, chi phí ăn ở, đi lại và các khoản hỗ trợ sinh hoạt cho học sinh để tạo động lực cho các em theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, đoàn nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, điều kiện ký túc xá và nơi ở còn xuống cấp, khiến phụ huynh e ngại khi cho con theo học. Vì vậy, ông Bình cho rằng cần đầu tư cải tạo tổng thể, không sửa chữa nhỏ lẻ, đặc biệt đối với hệ thống ký túc xá, phòng ở, khu sinh hoạt và các công trình phục vụ tập luyện.

Liên quan đến chế độ hỗ trợ, ông Bình khẳng định hiện thành phố đã có các nghị quyết hỗ trợ vận động viên và huấn luyện viên thành tích cao. Những học sinh được cử tham gia thi đấu đều được hưởng các chế độ theo quy định.