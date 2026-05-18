Nam sinh lớp 10 hoá thân người thanh niên Nguyễn Tất Thành gây ấn tượng 18/05/2026 13:40

(PLO)- Nam sinh lớp 10 đã dành nửa tháng xem tư liệu, tập từng ánh mắt, dáng đi để hóa thân thành người thanh niên Nguyễn Tất Thành trong chương trình văn nghệ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 18-5, Trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) phối hợp cùng Đảng bộ phường Bình Phú tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026), đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Phạm Thiên Phú hoá thân vào vai người thanh niên Nguyễn Tất Thành trong chương trình văn nghệ "Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước". Ảnh: NQ

Dịp này, Đảng ủy phường Bình Phú đã tuyên dương, khen thưởng 14 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chương trình văn nghệ với chủ đề “Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” do học sinh thực hiện đã tái hiện chân thực cuộc đời của Người từ thuở thiếu thời, cuộc trò chuyện với cha trước khi chia li, thời gian dạy học ở trường Dục Thanh, cho đến khoảnh khắc bước chân xuống con tàu Amiral Latouche Tréville tại Bến cảng Nhà Rồng và hành trình hoạt động cách mạng tại nơi đất khách.

Trong đó, sự hóa thân của Phạm Thiên Phú, học sinh lớp 10 vào vai người thanh niên Nguyễn Tất Thành để lại nhiều ấn tượng.

Đảm nhận một vai diễn mang tính lịch sử, Thiên Phú vừa hồi hộp vừa áp lực.

Điều khó nhất đối với Thiên Phú khi vào vai người thanh niên Nguyễn Tất Thành là diễn tả đúng tâm trạng của Người trong từng hoàn cảnh. Ảnh: NQ

“Khi diễn cảnh chia ly với cha, em phải thể hiện nỗi buồn và sự day dứt. Nhưng ngay sau đó, lúc bước xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước, em lại phải thể hiện được khát vọng và quyết tâm rất lớn. Điều khó nhất là phải hiểu được tâm lý của Bác ở độ tuổi như tụi em lúc bấy giờ” - nam sinh bộc bạch.

Với Thiên Phú, đây không chỉ là một tiết mục văn nghệ mà còn là trải nghiệm giúp em hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc.

“Qua vai diễn này, em hiểu hơn về hành trình gian khổ của Bác và càng biết ơn những người có công với đất nước. Điều em học được lớn nhất từ Bác là tinh thần quyết tâm, làm việc gì cũng phải quyết tâm đến cùng” - em nói.

Theo cô Mỹ Á, giáo viên bộ môn múa kiêm biên đạo chương trình, khó khăn lớn nhất không nằm ở dàn dựng sân khấu mà là làm sao để học sinh thực sự cảm được lịch sử.

“Học sinh lớp 10 còn khá xa lạ với tư duy chính trị hay các bài học lịch sử vốn dễ khô khan trên lớp. Chúng tôi muốn các em được sống trong không khí lịch sử, từ đó hiểu và yêu lịch sử hơn” - cô Mỹ Á chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành chăm chú theo dõi chương trình. Ảnh: NQ

Để tìm được học sinh phù hợp cho vai Nguyễn Tất Thành, cô và ê-kíp mất gần hai tháng tuyển chọn. Sau nhiều lần cân nhắc, Phạm Thiên Phú được chọn nhờ gương mặt và thần thái phù hợp.

Tuy nhiên, theo cô Mỹ Á, ngoại hình thôi chưa đủ.

“Thiên Phú phải dành gần nửa tháng xem tư liệu về Bác, học từ cách đi đứng, giao tiếp đến thần thái và ánh mắt. Chúng tôi muốn khi bước lên sân khấu, khán giả nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Tất Thành chứ không còn là cậu học trò Thiên Phú nữa” - cô nói.

Điều khiến nữ giáo viên xúc động nhất là sự thay đổi của học sinh sau chương trình.

“Từ một học sinh không thích môn Lịch sử, nhưng sau khi nhận vai diễn, Phú chủ động tìm hiểu thêm tài liệu và dần tìm thấy niềm yêu thích với môn học này” - cô Mỹ Á kể.

Bên cạnh không gian nghệ thuật, phần giao lưu giữa các thế hệ thầy và trò dưới mái trường mang tên Bác cũng mang lại nhiều ý nghĩa.

Chị Lê Thị Thuý Vân, cựu học sinh, kết nạp Đảng tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành, hiện là Bí thư đoàn Trường Đại học Sài Gòn chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: NQ

Em Dương Hoàng Mai Thi, học sinh lớp 12A17, cho biết việc học tập và làm theo Bác với em bắt đầu từ những điều giản dị nhất: sống có lý tưởng, có trách nhiệm, tôn trọng thầy cô, hòa nhã với bạn bè và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Trong khi đó, chị Lê Thị Thúy Vân, cựu học sinh, hiện là Bí thư Chi đoàn Trường Đại học Sài Gòn chia sẻ rằng học theo Bác không phải điều gì quá cao siêu mà bắt đầu từ cách ứng xử hằng ngày, từ việc tham gia các hoạt động cộng đồng và tinh thần cống hiến của người trẻ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành tìm hiểu về Không gian văn hoá Hồ Chí Minh. Ảnh: NQ

Còn cô Nguyễn Song Như Ý, tổ trưởng chuyên môn tổ Toán, xúc động nhắc lại hành trình từ ngày được kết nạp Đảng tại Chi bộ nhà trường năm 2013 đến nay.

Theo cô, tư tưởng của Bác hiện hữu trong từng giờ dạy, từng bài giảng qua ba điều cốt lõi dạy tốt học tốt, yêu thương học trò và không ngừng học tập suốt đời.