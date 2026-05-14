TP.HCM sẽ mở rộng xét học bạ vào năm sau, tiến tới bỏ thi vào lớp 10 14/05/2026 23:23

(PLO)- TP.HCM đang nỗ lực xây dựng trường lớp để năm học sau mở rộng xét học bạ vào lớp 10, tiến tới phổ cập giáo dục, bỏ kỳ thi lớp 10.

Chiều 14-5, tại họp báo thường kỳ của TP, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay toàn thành phố hiện có 169.972 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, đạt tỉ lệ 99,81%.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong số này, có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Sau khi Sở công bố nguyện vọng 1, có hơn 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng theo quy định.

Về công tác tổ chức, Sở GD&ĐT quy hoạch tổng cộng 242 điểm thi với khoảng 5.914 phòng thi. Tổng số cán bộ coi thi dự kiến điều động là 17.742 người. Kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và ngày 2-6. Hiện tại, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Năm học này, có hơn 17.000 học sinh không có nhu cầu thi lớp 10 công lập mà lựa chọn học tập tại các trường tư thục, trường quốc tế hoặc trường nghề.

TP.HCM đang tăng tốc xây dựng khoảng 1.000 phòng học mới trong 150 ngày đêm để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Ngoài ra, Sở rà soát hơn 100 dự án khác để có thêm chỗ học cho con em trên địa bàn, đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đến trường.

"Chúng tôi đang xây dựng chiến lược, từ năm sau một số khu vực sẽ xét tuyển học bạ vào lớp 10 thay vì thi vào lớp 10. Khi đủ phòng học, thành phố sẽ thực hiện phổ cập giáo dục THPT theo chỉ đạo của Trung ương" - ông Minh nói. Hiện chỉ các trường THPT ở xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ, còn lại phải thi tuyển.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tổng số thí sinh đăng ký hiện tại là 142.899 em, trong đó có 7.978 thí sinh tự do.

Tại TP.HCM, môn Ngoại ngữ có số lượng đăng ký cao nhất với 65.475 thí sinh. Đối với các môn tự chọn, môn Vật lý có 64.162 thí sinh, môn Hóa học là 38.120 thí sinh. Xu hướng thí sinh TP.HCM đăng ký các môn Khoa học tự nhiên vẫn duy trì ở mức cao qua các năm.

Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với các năm trước. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1-7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm bốn bài thi, bắt buộc có toán và ngữ văn. Với hai môn tự chọn, các em chọn trong các môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ nông nghiệp, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ). Năm học này, Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa.