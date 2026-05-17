Đại học ở TP.HCM hỗ trợ đến 560 triệu đồng/người cho học viên sau đại học 17/05/2026 16:00

(PLO)- Kinh phí hỗ trợ cho học viên sau đại học được chi theo tháng hoặc theo thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu người học vi phạm cam kết, bỏ học hoặc bị buộc thôi học thì phải bồi hoàn kinh phí theo quy định.

Ngày 17-5, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố quyết định ban hành chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030.

Theo chương trình, Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu tăng tỉ lệ người học sau đại học gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ và tiến sĩ lên tối thiểu 30% tổng số người học toàn hệ thống. Trong đó, nghiên cứu sinh chiếm khoảng 40% số người học sau đại học.

Chương trình áp dụng cho các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, các nhóm nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học - công nghệ phù hợp định hướng phát triển của đơn vị. Đối tượng tham gia là học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tập tại các trường thành viên, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Người học tham gia chương trình phải học tập, nghiên cứu toàn thời gian và cam kết tốt nghiệp đúng tiến độ. Đồng thời, người học phải đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, năng lực nghiên cứu và chuẩn đầu ra theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM và cơ sở đào tạo.

Luận văn, luận án của người học phải gắn với các nhiệm vụ khoa học - công nghệ đã đăng ký. Người tham gia cũng phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá định kỳ và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Học viên sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật tại lễ tốt nghiệp năm 2026. Ảnh: UEL

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, chương trình được triển khai theo hướng gắn đào tạo sau đại học với hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Người học sẽ tham gia các nhóm nghiên cứu, trực tiếp thực hiện đề tài khoa học. Kết quả luận văn, luận án đồng thời là một phần kết quả của nhiệm vụ khoa học - công nghệ.

Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ công khai danh mục các nhiệm vụ khoa học - công nghệ có gắn với đào tạo sau đại học cùng nhu cầu tuyển học viên, nghiên cứu sinh trên cổng thông tin của chương trình. Đồng thời, đơn vị thiết lập cơ chế kết nối giữa người học với chủ nhiệm đề tài và người hướng dẫn.

Chương trình cũng khuyến khích hợp tác với các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước, tăng kết nối với doanh nghiệp nhằm phát triển các sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng và thương mại hóa.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ tối đa dành cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng/người trong toàn thời gian đào tạo chuẩn. Học viên cao học được hỗ trợ tối đa 160 triệu đồng/người. Kinh phí được hỗ trợ theo tháng hoặc theo thỏa thuận với nhóm nghiên cứu, tổ chức chủ trì.

Các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM có trách nhiệm tuyển sinh, phối hợp đào tạo, quản lý người học và huy động nguồn lực đối ứng. Trường hợp người học vi phạm cam kết, bỏ học hoặc bị buộc thôi học thì phải thực hiện bồi hoàn kinh phí theo quy định.