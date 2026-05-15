Thu nhập giảng viên 8 trường đại học tại ĐHQG TP.HCM cao bao nhiêu? 15/05/2026 13:32

(PLO)- Giảng viên có trình độ từ tiến sĩ và học hàm cao được các trường đại học chi trả mức thu nhập hấp dẫn, cao nhất lên đến khoảng 85 triệu đồng/tháng cùng nhiều đãi ngộ khác.

Theo công bố kế hoạch của Đại học Quốc gia TP.HCM, năm 2026, đại học này dự kiến tuyển dụng 167 nhà khoa học có trình độ từ tiến sĩ trở lên, về làm việc tại 9 đơn vị thành viên (gồm 8 trường đại học và một viện). Tuy nhiên, kết thúc đợt 1 mới đây, có 15 ứng viên được thông qua để vào vòng phỏng vấn, họ là những nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành.

Cùng với kế hoạch tuyển dụng, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng công bố mức thu nhập và những chính sách đãi ngộ dành cho giảng viên, nghiên cứu viên của tám trường đại học thành viên hiện nay. Cụ thể:

Trường Đại học Bách khoa đưa ra mức thu nhập trung bình cho tiến sĩ từ 35 đến 45 triệu đồng/tháng tùy thâm niên, và đối với phó giáo sư hoặc giáo sư có thâm niên từ ba năm trở lên là khoảng 85 triệu đồng/tháng.

Thu nhập này bao gồm lương theo vị trí việc làm (từ 32 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ, từ 42,5 triệu đồng đối với phó giáo sư và từ 47,5 triệu đồng đối với giáo sư), phúc lợi lễ Tết trung bình hơn 2 triệu đồng/tháng, thưởng cuối năm tương đương 20% lương vị trí việc làm, cùng các hỗ trợ nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và chăm sóc sức khỏe.

Với ứng viên nước ngoài, mức lương vị trí việc làm được áp dụng gấp ba lần so với ứng viên Việt Nam, kèm theo hỗ trợ hai vé máy bay khứ hồi mỗi năm và hỗ trợ ổn định sinh hoạt trong ba tháng đầu.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên áp dụng mức lương cơ bản theo quy định Nhà nước và mức lương khởi điểm theo vị trí việc làm là 20 triệu đồng/tháng trong tối đa năm năm đầu. Từ năm thứ hai, giảng viên được đánh giá theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu theo các tiêu chí cụ thể.

Một giờ thực hành của thầy trò Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: T.THÔNG

Còn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường áp dụng lương cơ bản theo quy định Nhà nước và lương theo vị trí việc làm là 15 triệu đồng/tháng. Trường có chính sách thu hút ứng viên mới gồm 200 triệu đồng đối với giáo sư, 150 triệu đồng đối với phó giáo sư và 100 triệu đồng đối với tiến sĩ.

Đối với ứng viên nước ngoài, mức lương vị trí việc làm được áp dụng gấp hai lần so với ứng viên Việt Nam và được hỗ trợ hai vé máy bay khứ hồi mỗi năm cùng hỗ trợ thủ tục hành chính.

Trường Đại học Quốc tế công bố mức thu nhập trung bình khoảng 32 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ, 45 triệu đồng đối với phó giáo sư và 50 triệu đồng đối với giáo sư.

Thu nhập bao gồm lương cơ bản theo quy định Nhà nước, thu nhập theo vị trí việc làm, phúc lợi lễ Tết, thưởng cuối năm, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và chế độ khám sức khỏe định kỳ với nhiều hạng mục chuyên sâu. Trường cũng cung cấp bảo hiểm sức khỏe toàn diện và hỗ trợ thủ tục giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho ứng viên nước ngoài.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin áp dụng lương cơ bản theo quy định Nhà nước và lương theo vị trí việc làm là 22,1 triệu đồng/tháng.

Trường có chính sách thu hút gồm 300 triệu đồng cho giáo sư, 200 triệu đồng cho phó giáo sư và 150 triệu đồng cho tiến sĩ.

Ngoài ra, giảng viên được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/năm cho các bài báo ISI/Scopus, được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trị giá 35 triệu đồng trong năm đầu và được thưởng khi đạt chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư.

Trường Đại học Kinh tế – Luật đưa ra mức thu nhập trung bình đối với tiến sĩ từ 35 đến 55 triệu đồng/tháng, đối với phó giáo sư từ 55 đến 75 triệu đồng/tháng và đối với giáo sư từ 65 đến 80 triệu đồng/tháng.

Trường cũng tung ra chính sách thu hút hấp dẫn, gồm 350 triệu đồng cho giáo sư, 250 triệu đồng cho phó giáo sư và 150 triệu đồng cho tiến sĩ.

Trường có cơ chế thưởng công bố khoa học lên đến 160 triệu đồng cho mỗi bài SSCI/SCIE Q1 và 120 triệu đồng cho mỗi bài SSCI/SCIE Q2, cùng các mức thưởng tương ứng cho các công bố khác.

Trường Đại học An Giang áp dụng tổng thu nhập tối thiểu 15 triệu đồng/tháng đối với ứng viên Việt Nam và 20 triệu đồng/tháng đối với ứng viên nước ngoài. Ứng viên mới được hỗ trợ 60 triệu đồng/người. Ứng viên nước ngoài được hưởng đầy đủ chính sách như ứng viên Việt Nam, đồng thời được hỗ trợ hai vé máy bay khứ hồi mỗi năm, bố trí phòng lưu trú tại Nhà khách Quốc tế và hỗ trợ thủ tục hành chính.

Còn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, lương cơ bản thực hiện theo quy định của Nhà nước, trong khi lương theo vị trí việc làm dao động từ 10,5-15,5 triệu đồng/tháng tùy theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường.