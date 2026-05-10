Khởi động ‘đấu trường’ tìm kiếm startup trẻ 10/05/2026 08:07

(PLO)- Học sinh, sinh viên và những người trẻ trong và ngoài nước đều được tạo cơ hội để phát triển các ý tưởng khởi nghiệp (startup), đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa phát động cuộc thi Bách Khoa Innovation (BKI) năm thứ 9 – 2026. Đây là cuộc thi về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quy mô lớn dành cho học sinh, sinh viên, startup trong và ngoài nước.

Thông qua cuộc thi, người trẻ và các nhóm khởi nghiệp (startup) có cơ hội phát triển các ý tưởng, sáng kiến, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cuộc thi cũng giúp trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới, tạo điều kiện để người trẻ từng bước hiện thực hóa ý tưởng.

Bên cạnh đó, thí sinh được hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của nhà trường để phát triển và hoàn thiện sản phẩm. Các đội thi còn được tham gia chuỗi hoạt động đào tạo, kết nối thực tiễn như workshop tư vấn, bootcamp, tham quan doanh nghiệp và được cố vấn chuyên môn các chuyên gia và nhà đầu tư.

Các startup trẻ trình bày ý tưởng tại cuộc thi Bách Khoa Innovation năm 2025. Ảnh: QN

Cuộc thi gồm hai nhóm bảng. Cụ thể:

Nhóm bảng khởi nghiệp sáng tạo truyền thống (standard E&I): gồm các bảng THPT, đại học và nhóm khởi nghiệp. Ở nhóm bảng này, Ban tổ chức không giới hạn phạm vi ý tưởng và khuyến khích thí sinh sáng tạo và ứng dụng kiến thức liên ngành để đưa ra thị trường các giải pháp về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật môi trường, hóa học đến cơ điện tử và nhiều lĩnh vực khác.

Nhóm bảng đại học - doanh nghiệp (U-I Challenge): dành cho đa dạng đối tượng dự thi trong nước và quốc tế. Nhóm bảng gồm 3 bảng, mỗi bảng thi gắn với một chủ đề/bài toán cụ thể do doanh nghiệp đề xuất, hướng đến các giải pháp có tính ứng dụng cao, tạo cơ hội để thí sinh trực tiếp giải quyết những thách thức của thị trường và xã hội.

Về giải thưởng, theo Ban tổ chức, ở nhóm bảng Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống, tổng giá trị giải thưởng lên đến 600 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng tiềm năng từ đối tác doanh nghiệp của trường. Đặc biệt, các đội thi trong nước ở bảng THPT và bảng đại học vượt qua các vòng thi sẽ nhận kinh phí hỗ trợ phát triển dự án. Ngoài ra, các đội trong nước (từ TP Đà Nẵng trở ra các tỉnh phía Bắc Việt Nam) và các đội quốc tế dự thi vòng chung kết tại Trường ĐH Bách khoa sẽ được hỗ trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi.

Đối với nhóm bảng đại học - doanh nghiệp, toàn bộ giải thưởng và hỗ trợ sẽ do các đối tác doanh nghiệp đồng hành cung cấp, tạo cơ hội để các đội thi tiếp cận trực tiếp nguồn lực doanh nghiệp và gia tăng khả năng triển khai giải pháp vào thực tế thị trường.