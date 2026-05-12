Cựu thủ khoa kép 7X trở thành Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM 12/05/2026 14:47

(PLO)- Tân Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM đã có 30 năm gắn bó với trường từ thời sinh viên đến nay, trong đó có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành đại học.

Ngày 12-5, thông tin chính thức từ Đại học Kinh tế TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định ngày 11-5 bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Quang Hùng giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

PGS.TS. Bùi Quang Hùng sinh năm 1978, quê quán Khánh Hòa. Ông là cựu sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán niên khóa 1996-2000 của UEH. Ông từng là thủ khoa đầu vào của UEH trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1996, đồng thời là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra ngành Kế toán - Kiểm toán niên khóa này.

Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Á Châu AIT (Thái Lan), thạc sĩ tài chính tại Trường Quản lý Châu Âu ESCP-EAP (Pháp) và tiến sĩ kinh tế ngành Kế toán tại UEH. Năm 2023, ông được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

PGS.TS Bùi Quang Hùng

Ông bắt đầu hành trình nghề nghiệp tại Đại học Kinh tế TP.HCM từ năm 2001 với vai trò giảng viên, nhà nghiên cứu tại khoa Kế toán - Kiểm toán. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông mở rộng từ kế toán - kiểm toán, quản trị tài chính đến ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong tổ chức, quản trị đại học và phát triển mô hình đại học bền vững.

Đến nay, PGS.TS Bùi Quang Hùng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành đại học trên các cương vị: Bí thư Đoàn trường, kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính - kế toán, trưởng phòng nhân sự, giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long, hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, phó hiệu trưởng và phó giám đốc UEH phụ trách tài chính, đào tạo đại học, sau đại học, truyền thông và chuyển đổi số.

Cùng với đội ngũ lãnh đạo, ông trực tiếp thực hiện nhiều đề án chiến lược quan trọng, đưa UEH liên tục đổi mới, phát triển theo mô hình quản trị đại học hiện đại như: Tự chủ toàn diện, chuyển đổi số, đổi mới hoạt động chăm sóc và tối ưu trải nghiệm người học, chuyên nghiệp hóa truyền thông và thương hiệu, quốc tế hoá đại học, thúc đẩy các mô hình hợp tác giữa đại học - doanh nghiệp - địa phương - cộng đồng tại các vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Phân hiệu UEH Mekong) và Khánh Hòa (Phân hiệu UEH Nexus Campus Nha Trang).

Từ năm 2021 đến nay, với các vai trò phó hiệu trưởng, phó giám đốc, phó giám đốc phụ trách UEH, PGS.TS Bùi Quang Hùng đã và đang trực tiếp triển khai chiến lược tái cấu trúc UEH trở thành đại học đa ngành và bền vững.