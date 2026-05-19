Ngày 19-5, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Báo Dân trí phối hợp cùng Sở GD&ĐT TP.HCM phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026”.

Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành nghị quyết đổi tên TP Sài Gòn - Gia Định thành TP.HCM (2-7-1976 – 2-7-2026), đồng thời tạo diễn đàn để học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và người dân kể lại câu chuyện của chính mình về thành phố - từ ký ức lịch sử, những đổi thay của đô thị, vẻ đẹp con người cho tới những suy nghĩ và khát vọng tương lai.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho rằng cuộc thi không chỉ khuyến khích học sinh phát triển tư duy, khả năng quan sát, kể chuyện và sáng tạo, mà còn là cách giáo dục truyền thống gần gũi, giàu cảm xúc.

Theo bà Trang, thông qua cuộc thi, người trẻ có thể hiểu lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày của thành phố mình đang sống.

Bà cũng mong muốn rằng các thầy cô không chỉ là người định hướng, người hướng dẫn, người đồng hành của các học sinh trong các cuộc thi ngày hôm nay, mà các thầy cô cũng chính là người sẽ kể chuyện về ký ức qua cái nghề nghiệp của mình, bằng những tình yêu thương của mình, bằng những năm tháng đi qua cùng với thế hệ học trò của mình cùng trong năm mươi năm qua.

Đặc biệt, tại buổi phát động, đông đảo nhà giáo, học sinh còn được gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với nhân chứng lịch sử là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang. Ông là nhà tình báo nổi tiếng từng hoạt động bí mật giữa lòng Sài Gòn trong thời chiến. Cạnh đó là chia sẻ từ góc nhìn của những người trẻ hôm nay khi lớn lên tại TP.HCM như Á hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh.

Ấn tượng bên lề lễ phát động là không gian tương tác mang tên “Từ thành phố này, em đã…” và “Từ thành phố này, em sẽ...”, thu hút đông học sinh dừng lại đọc, viết và chia sẻ cảm xúc về TP.HCM. Trên tấm bảng phủ kín những mảnh giấy nhiều màu sắc, các em để lại những dòng tâm sự rất đời thường, giản dị nhưng giàu cảm xúc về thành phố mình đang sống và lớn lên.

Có em viết: “Từ thành phố này, em đã có những ngày mệt mỏi, chỉ cần một lời hỏi thăm cũng đủ ấm lòng”. Một mảnh giấy khác ghi: “Từ thành phố này, em đã được truyền thêm nhiều niềm tin và động lực cho tương lai”. Có học sinh nhắn gửi đầy yêu thương: “Em đã lớn lên cùng những bữa ăn gia đình, những buổi chiều rong chơi và một tuổi thơ chẳng thể quay lại”.

Ở “góc tương lai”, nhiều học sinh viết ra ước mơ, kỳ vọng của mình khi trưởng thành cùng TP.HCM. Em Minh Châu, lớp 11A11, Trường THPT Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: “Từ thành phố này, em sẽ trưởng thành, suy nghĩ tích cực hơn, luôn nhớ về quê hương, tôn sư trọng đạo, học tập tốt, đối xử tốt với mọi người”.

Không chỉ là một khu vực trang trí bên lề sự kiện, không gian này còn trở thành nơi để học sinh gửi gắm ký ức, sự biết ơn và cả những ước mơ tuổi trẻ dành cho thành phố mang tên Bác.