TP.HCM phát động 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học 19/05/2026 09:20

(PLO)- Tại lễ phát động cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định mỗi phòng học được hoàn thành thêm một niềm hy vọng, mỗi ngôi trường được xây mới thêm một nền tảng cho sự phát triển của TP.

Sáng 19-5, UBND TP.HCM tổ chức lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học và khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hoà.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ban Giám đốc Sở GD&ĐT và lãnh đạo UBND các phường có dự án trong chiến dịch 100 ngày đêm.

Nghi thức ký cam kết thi đua hoàn thành các công trình trường học thuộc chiến dịch cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học". Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM có thêm 233 phòng học mới

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, chiến dịch thi đua "150 ngày đêm vận hành 1.000 phòng học" phục vụ cho năm học 2026 - 2027 đã trải qua 1/3 chặng đường.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: THUẬN VĂN

Với sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của lãnh đạo thành phố, tổ công tác đầu tư giáo dục, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các địa phương và đơn vị thi công, đến nay thành phố đã có thêm 233 phòng học mới. Đặc biệt, trong số này có công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Ngành GD&ĐT TP trân trọng ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc bám sát tiến độ báo cáo và thúc đẩy thực hiện. Điển hình là phường Bình Hưng Hoà, nơi có mật độ tăng dân số cơ học rất lớn. Sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công và sự đồng thuận của nhân dân phường đã giúp công trình ngôi trường học Trần Đại Nghĩa hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng ngay trước ngày hôm nay.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hoà là công trình tiêu biểu, hoàn thành vượt tiến độ trong chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học do UBND TP.HCM phát động. Ảnh: THUẬN VĂN

Mặc dù kết quả bước đầu rất đáng khích lệ, nhưng thử thách phía trước còn rất lớn.

“Tại lễ phát động giai đoạn cao điểm 100 ngày hôm nay, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, tăng tốc hơn nữa để đảm bảo hoàn thành tất cả các dự án trong 100 ngày sắp tới. Với phương châm mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc có tiến độ rõ ràng, mỗi khó khăn vướng mắc phải được xử lý ngay, không đùn đẩy trách nhiệm. Với tinh thần nói đi đôi với làm, các cấp quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 1.000 phòng học cho năm học 2026 - 2027” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết thêm, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm này không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm giải quyết nhu cầu trường lớp trước mắt, mà còn là điều kiện quan trọng để ngành duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo của cả nước trong giai đoạn mới.

5 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành 1.000 phòng học

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ phát động sáng nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết, đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta có mặt tại đây để thực hiện để phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành 1.000 phòng học và khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tại phường Bình Hưng Hoà

Lễ khánh thành ngày hôm nay không chỉ là niềm vui của ngành giáo dục, của chính quyền và nhân dân phường Bình Hưng Hoà, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm của thành phố trong ưu tiên đầu tư cho giáo dục, chăm lo cho thế hệ tương lai.

Công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là công trình tiêu biểu trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động.

Lãnh đạo thành phố đề nghị ngành GD&ĐT TP phát huy hiệu quả công trình, xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, quan tâm giáo dục toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất cho các em học sinh phát triển một cách toàn diện.

Sau khi thực hiện sắp xếp, quy mô giáo dục của TP.HCM đã tăng rất lớn. Thành phố luôn xác định nhiệm vụ giải quyết nhu cầu trường lớp, tăng cường phòng học là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và cấp bách, không được chậm trễ.

UBND TP đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" phục vụ năm học 2026 - 2027 với quyết tâm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Đến hôm nay, sau 50 ngày đầu tiên của chiến dịch, TP ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đã khẩn trương vào cuộc với khí thế sôi nổi, quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Nhiều công trình đã tăng tốc thi công ngày đêm, đạt và vượt tiến độ đề ra.

Với kết quả tích cực đó, lãnh đạo thành phố chính thức phát động Đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ tất cả các công trình, phục vụ cho việc học tập của các em, các cháu – thế hệ mầm non tương lai của thành phố chúng ta.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục phát huy khí thế của 50 ngày đầu tiên, tập trung cao độ hơn nữa trong thời gian còn lại, bám sát công trường, bám sát tiến độ, xử lý ngay các khó khăn vướng mắc phát sinh, tuyệt đối không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của năm 2026. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ công trình.

Thứ hai, các cấp ngành phải tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép, vật liệu và giải ngân vốn; tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Thứ ba, các chủ đầu tư và nhà thầu phải tổ chức thi công khoa học, liên tục, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý tiến độ, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị và từng cá nhân.

Thứ tư, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp trì trệ, thiếu trách nhiệm.

Cuối cùng, chiến dịch đặt ra trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với sự nghiệp GD&ĐT của thành phố theo tinh thần Kết luận 91 về đột phá GD&ĐT. Đối với các địa phương có dự án hoàn thành sau tháng 9 năm 2026, phải quyết tâm hơn nữa, cam kết tiến độ cụ thể để phấn đấu đưa công trình vào sử dụng sớm nhất phục vụ học sinh.