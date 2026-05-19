Đại học Kinh tế Quốc dân có tân giám đốc 19/05/2026 14:02

(PLO)- PGS.TS Bùi Đức Thọ chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời bộ máy ban giám đốc của cơ sở này cũng vừa được kiện toàn.

Ngày 19-5, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký ba quyết định về việc bố trí, bổ nhiệm nhân sự thuộc ban giám đốc của cơ sở giáo dục này.

Cụ thể, Bộ đã ban hành quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân với thời hạn là 5 năm.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

GS.TS Nguyễn Thành Hiếu nhận quyết định tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho đến hết thời hạn 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm vào năm 2023.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NTCC

PGS.TS Bùi Đức Thọ năm nay 51 tuổi, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi chính thức trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, ông đã có thời gian dài gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại cơ sở giáo dục này.

Giai đoạn từ năm 1992-1996, ông là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tốt nghiệp, từ năm 1996-2010, ông trực tiếp tham gia công tác giảng dạy với vai trò giảng viên của trường.

Trong khoảng thời gian này, từ năm 1997-1999, ông đã hoàn thành chương trình học cao học tại Trường Đại học Boise State, Mỹ. Sau đó, từ tháng 9-2000 đến tháng 5-2005, ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh chuyên ngành hành chính học tại Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Từ tháng 6-2010 đến tháng 2-2015, ông giữ vị trí Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ tháng 2-2015 đến tháng 6-2016, ông được giao làm Phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý khoa học.

Từ tháng 6-2016 đến tháng 11-2017, ông chính thức làm Trưởng phòng Quản lý khoa học của trường.

Giai đoạn từ tháng 11-2017 đến tháng 6-2019, ông chuyển sang đảm nhận vị trí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Từ tháng 6-2019 đến tháng 4-2021, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 4-2021 đến năm 2025, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc đơn vị này.