Học sinh được miễn thi tốt nghiệp, tuyển thẳng đại học tăng mạnh 05/05/2026 10:33

(PLO)- Số lượng học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng năm nay cao nhất kể từ năm 2021.

Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bộ GD&ĐT cho biết đây là 151 học sinh đã tham gia vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Trong đó, môn toán đông nhất với 37 em, kế đến là tin học với 30 em. Các môn sinh học, hóa học, vật lý, mỗi môn chỉ có 27 đến 29 em.

Theo quy định, những học sinh này cần đạt kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt và học tập loại khá trở lên để được miễn thi tất cả môn tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học.

Giai đoạn 2021-2025, mỗi năm có 133-146 học sinh thuộc diện này. Cụ thể, năm 2025 có 133 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng đại học trong khi năm 2024 là 139 em, năm 2023 với 140 em, năm 2022 là 146 em và năm 2021 là 144 em.

Danh sách học sinh môn toán thuộc diện miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ nay đến 17 giờ ngày 5-5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với các năm trước. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1-7.

Thí sinh sẽ phải làm bốn bài thi, bắt buộc có toán và ngữ văn; hai môn tự chọn trong các môn đã học ở trường gồm: Hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ nông nghiệp, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ. Năm học này, Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa.

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm thi các môn chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (chiếm 50%) và điểm ưu tiên (nếu có).