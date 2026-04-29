Đại học Kinh tế TP.HCM công bố học phí năm 2026-2027, 95% chỉ tiêu xét điểm tổng hợp 29/04/2026 11:14

(PLO)- Năm 2026, Đại học Kinh tế TP.HCM dành đến 95% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp, số còn lại là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngày 29-4, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy khóa 52 năm 2026.

Năm nay, UEH tuyển sinh theo 2 mã trường tương ứng với 2 địa điểm đào tạo. Trong đó, mã KSA tại TP.HCM tuyển 8.240 chỉ tiêu và mã KSV tại UEH Mekong (Vĩnh Long) tuyển 650 chỉ tiêu. Trong đó, toàn bộ sinh viên học tại UEH Mekong sẽ luân chuyển năm cuối lên TP.HCM học tập.

Theo đề án, Đại học Kinh tế TP.HCM sử dụng 2 phương thức tuyển sinh. Phương thức 1 là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, chiếm 5% tổng chỉ tiêu. Nhóm được xét tuyển thẳng gồm thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; giải khoa học kỹ thuật; người nước ngoài; học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài; thí sinh dân tộc thiểu số rất ít người; thí sinh khuyết tật nặng cùng một số đối tượng ưu tiên khác theo quy định.

Với thí sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc học chương trình nước ngoài tại Việt Nam, điều kiện xét tuyển thẳng là có kết quả học tập tương đương mức tốt trong cả 3 năm THPT và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương.

Phương thức 2 là xét tuyển tích hợp, chiếm 95% tổng chỉ tiêu. Với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam, điểm xét tuyển được tính từ điểm thi quy đổi kết hợp điểm trung bình học tập THPT cùng điểm cộng, điểm ưu tiên nếu có. Thí sinh được dùng kết quả cao nhất trong các kỳ thi gồm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hoặc kỳ thi V-SAT (áp dụng cho mã xét tuyển KSV).

Nhà trường cho biết điểm trung bình THPT được tính theo trọng số tăng dần, trong đó lớp 12 chiếm hệ số cao nhất. Nguyên tắc quy đổi điểm các kỳ thi về cùng thang điểm 100 sẽ được thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GD&ĐT sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo công bố, học phí dự kiến năm 2026-2027 của Đại học Kinh tế TP.HCM khoảng 50-80 triệu đồng/năm. Ảnh: NT

Năm 2026, Đại học Kinh tế TP.HCM tuyển sinh 82 chương trình tại cơ sở TP.HCM và 15 chương trình tại UEH Mekong, trải rộng ở 12 lĩnh vực như kinh doanh - quản lý, luật, toán - thống kê, máy tính - công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ứng dụng, kiến trúc - xây dựng, du lịch - khách sạn, dịch vụ vận tải, khoa học xã hội...

Đáng chú ý, trường mở mới 8 chương trình gồm: Kinh tế chính trị quốc tế; Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ FIATA (hệ kỹ sư); Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh; Luật; Luật thương mại quốc tế; Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư); Quản trị vận hành và di chuyển thông minh; Cử nhân tài năng - Công nghệ (AI for Business).

Đại học Kinh tế TP.HCM cũng đẩy mạnh quốc tế hóa đào tạo khi giảm chỉ tiêu các chương trình tiếng Việt, tăng tuyển các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh toàn phần và song bằng quốc tế. Năm nay trường có 12 chương trình tiếng Anh toàn phần và 6 chương trình song bằng với các đối tác quốc tế tại Macau, Đức, Pháp, Hàn Quốc, New Zealand.

Ngoài tuyển sinh, UEH cho biết dành ngân sách học bổng hàng chục tỉ đồng để thu hút thí sinh giỏi, hỗ trợ sinh viên khó khăn và sinh viên quốc tế ở cả hai cơ sở đào tạo. Riêng tại TP.HCM, học bổng tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam có tổng kinh phí 7,56 tỉ đồng với 570 suất.