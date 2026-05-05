Thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, khối sư phạm chỉ xét nguyện vọng từ 1 đến 5 05/05/2026 10:59

(PLO)- Kỳ tuyển sinh đại học 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, riêng khối ngành sư phạm chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Theo đó, Bộ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, yêu cầu thí sinh đăng ký xét tuyển hoàn toàn trực tuyến và quy định rõ giới hạn về số lượng nguyện vọng.

Thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Theo quy định, tất cả thí sinh, gồm cả những em đủ điều kiện xét tuyển thẳng, đều bắt buộc phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

Dù thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức riêng (nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến tại trường) thì vẫn phải nhập thông tin lên hệ thống chung. Việc này nhằm đảm bảo nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, tạo sự công bằng, minh bạch.

Đáng chú ý, kỳ tuyển sinh năm 2026 quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là cao nhất).

Đặc biệt, đối với các chương trình đào tạo giáo viên, các trường chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5. Do đó, thứ tự nguyện vọng mang ý nghĩa quyết định rất lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh.

Để không bỏ lỡ cơ hội bước chân vào giảng đường đại học, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau:

Từ ngày 1 đến 20-5: Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản phải đăng ký thông tin cá nhân để được cấp tài khoản phục vụ xét tuyển.

Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Trong thời gian này, thí sinh được thao tác không giới hạn số lần nhưng phải chốt trước thời hạn.

Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Trước 17 giờ ngày 21-8: Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả diện xét tuyển thẳng) bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.

Ngoài ra, thí sinh cần sử dụng tài khoản rà soát kết quả học bạ cấp THPT trên hệ thống; nếu phát hiện sai sót, phải đề nghị điều chỉnh trước 17 giờ ngày 6-6-2026.

Một điểm thuận lợi lớn cho thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay là Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an tích hợp chức năng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các điểm tiếp nhận hồ sơ sẽ tra cứu thông tin và xác nhận khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên cho thí sinh. Nhờ vậy, thí sinh không cần phải tự đi xin giấy xác nhận bản cứng như mọi năm, giúp giảm đáng kể thủ tục giấy tờ.

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh, thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin trên hệ thống. Để hỗ trợ tối đa cho học sinh, Bộ yêu cầu các trường THPT mở phòng máy tính có kết nối internet và cử cán bộ túc trực, hướng dẫn thí sinh trong suốt thời gian đăng ký nguyện vọng.

Khung quy đổi giữa các loại điểm thi

Theo hướng dẫn, việc xây dựng quy tắc quy đổi giữa các loại điểm thi phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tính tương đương về năng lực giữa các thí sinh. Năm 2026 sẽ áp dụng triệt để phương pháp bách phân vị (Percentile Equating).

Hiểu một cách đơn giản, phương pháp này không nhìn vào điểm số tuyệt đối mà nhìn vào vị trí của thí sinh trong toàn hệ thống. Ví dụ, nếu thí sinh nằm trong nhóm 5% người có điểm cao nhất kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, vị trí đó sẽ được quy đổi tương đương với mức điểm của nhóm 5% cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cách làm này giúp loại bỏ yếu tố “đề khó - đề dễ” giữa các đợt thi và các loại hình bài thi khác nhau.

Bộ GD&ĐT yêu cầu khung quy đổi phải dựa trên dữ liệu thực tế từ những thí sinh tham dự cả bài thi riêng (như đánh giá năng lực APT của Đại học Quốc gia TP.HCM, đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa...) và tổ hợp môn thi tốt nghiệp tương ứng.

Khung quy đổi điểm trúng tuyển theo các bài thi riêng về điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Các khoảng điểm được xếp tương ứng theo các tốp năng lực, từ 0,5%, 1%, 2% đến 5%, 10%, 20%... đến 50%. Trên cơ sở các số liệu này, điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào của từng ngành, nhóm ngành cụ thể được quy đổi tuyến tính trong từng khoảng điểm.

Ví dụ, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 (T_A00) nằm trong khoảng A2 - A3 sẽ được quy đổi tương đương sang điểm trúng tuyển theo điểm thi HSA (T_HSA) theo công thức:

T_HSA = HSA3 + (T_A00 – A3) × (HSA2 – HSA3) / (A2 – A3)

Để đảm bảo tính minh bạch, Bộ GD&ĐT đặt ra thời hạn nghiêm ngặt cho các đơn vị tổ chức thi riêng:

Trước ngày 10-5-2026: Phải công bố bách phân vị kết quả bài thi (đối với các kỳ thi tổ chức sớm).

Chậm nhất 30-5-2026: Công bố cho các bài thi còn lại.

3 ngày sau khi có điểm thi tốt nghiệp: Phải công bố các khoảng điểm quy đổi tương đương giữa bài thi riêng và các tổ hợp môn tốt nghiệp.

Riêng với phương thức xét học bạ, Bộ GD&ĐT nhận định điểm học bạ không phản ánh trên một thang đánh giá thống nhất toàn quốc nên không xây dựng khung quy đổi chung.

Tuy nhiên, Bộ sẽ công bố số liệu thống kê tương quan giữa điểm thi tốt nghiệp và điểm học bạ để các trường đại học làm căn cứ xây dựng quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đầu vào.