21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ 06/05/2026 13:47

(PLO)- Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng.

Sáng 6-5, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ.

Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, quốc thiều hai nước được Quân nhạc cử lên. Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Ấn Độ báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đội danh dự diễu binh qua bục danh dự.

Sau diễu binh, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau thành phần đoàn dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các sinh viên, quần chúng Ấn Độ.

Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ﻿. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ﻿.Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư﻿, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn cấp cao Ấn Độ tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Ấn Độ cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra.

Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.